Près de 27'000 Genevois ont déjà été exposés au coronavirus

Durant des semaines, les experts ont cherché à évaluer quel était le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus, sans qu’elles aient été testées dans un laboratoire, avec un frottis tout au fond du nez. Aujourd’hui, la toute première étude sérologique de Suisse est enfin disponible. Elle montre qu’à Genève environ 5,5% de la population a déjà été infectée, soit environ 27'000 personnes.

C’est presque six fois plus que les cas confirmés jusqu’ici par des tests PCR dans le canton. Mais cela indique aussi que l’essentiel de la population reste susceptible d’attraper le virus.

Contrairement aux frottis qui ont été effectués jusque-là sur des personnes appartenant aux catégories à risque et présentant des symptômes, cette nouvelle forme de test détecte la présence d’anticorps spécifiques dans le sang. Cela indique si la personne a déjà été touchée ou non par le Covid-19.

L’avantage est que le test reste sensible, même si la personne est déjà guérie depuis plusieurs semaines, et même si elle n’a jamais vraiment développé des symptômes typiques du Covid-19. L’étude a débuté le 6 avril 2020 et se poursuit jusqu’à fin mai. Des premiers résultats préliminaires ont été publiés mercredi 22 avril.

Entre le 6 et le 17 avril, 760 Genevoises et Genevois ont été invités pour un prélèvement sanguin par les HUG. Les données sur cet échantillon représentatif font apparaître une séroprévalence dans la population estimée à 5,5%. La variance, c’est à dire la fourchette dans laquelle ce chiffre est estimé, reste large (3,3% à 7,7%).

«Cela suggère que près de 27'000 personnes ont été exposées au SARS-CoV-2 dans le canton de Genève», indiquent les auteurs de l’étude. C’est presque six fois plus que les quelque 4600 de cas officiellement confirmés au 17 avril par des frottis nasopharyngés.

Selon les auteurs de l’étude, «il s’agit d’une estimation minimale, probablement liée à de multiples incertitudes, notamment le temps nécessaire pour développer une immunité et la dynamique de l’épidémie».

Il faut en effet deux à trois semaines après l’infection pour qu’une personne ait développé suffisamment d’anticorps pour qu’ils soient détectables par ces tests.

Les chercheurs genevois s'attendent donc à ce que cette séroprévalence dans la population s’accroisse encore ces prochaines semaines. Ils ont d’ailleurs pu observer comment le nombre de personnes présentant des anticorps a augmenté au fil des deux semaines de tests.

Si ces tests sérologiques ne permettent que d’avoir une vision avec plusieurs semaines de retard sur les infections, ils n’en demeurent pas moins importants. Grâce à eux, il sera notamment possible de mieux caler les modèles mathématiques qui prévoient l’évolution de l’épidémie. On a également la confirmation que même dans le canton de Genève, pourtant très touché par le Covid-19, on se trouve encore très loin de l’immunité grégaire, où la masse des personnes déjà infectées stoppe la propagation du virus.

Plusieurs Cantons ont mis sur pied des études pour évaluer de façon précise cette séroprévalence au SARS-CoV-2 au sein de la population. Genève a pu avancer plus vite, en s’appuyant sur son système «Bus Santé», qui effectue chaque année une étude épidémiologique transversale dans un échantillon représentatif de la population. L’enquête populationnelle a été menée sous la supervision du professeur Idris Guessous et de la doctoresse Silvia Stringhini.

200 tests à l'heure Les HUG ont monté une plateforme de tests sérologiques à haut débit permettant d’effectuer quelque 200 tests à l’heure, ce qui devrait suffire pour une montée en puissance de ces tests pour plusieurs cantons ces prochaines semaines.

Sur la base de ces données sérologiques genevoises, ont peut estimer que sur l’ensemble de la Suisse, seules quelque 150000 personnes ont déjà été infectées par le Sars-CoV-2.