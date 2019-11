2500 coureurs s’échauffent en musique pour l'Escalade

Après les sorties nocturnes qui se répètent chaque soir, la version diurne qui, avec la foule réunie, n’a lieu qu’une fois. Mais quelle fois: ce dimanche matin, ils étaient 2500 participants – chiffre officiel fourni par les organisateurs – à profiter de l’ultime entraînement collectif de la Course de l’Escalade.

Sacha et William partagent le même podium. L’un est préparateur physique, l’autre se forme à la promotion de l’activité physique et de la santé. Deux garçons d’aujourd’hui, bien dans leurs muscles et leurs étirements. On ne regarde qu’eux. De face, de dos, de profil.

Classe immense

Des centaines d’élèves matinaux, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Une classe immense et intergénérationnelle. Il est 9h le long de la promenade des Bastions; l’échauffement vient de commencer.

Vingt minutes à répéter ensemble les mêmes consignes. Chorégraphie simple: «On fléchit, on revient en place et on change de jambe.» Dans la foulée: «Deux pas, on lève le genou.» Puis: « Dès que je dis top, on vient toucher trois fois par terre.»

C’est top, ce moment de petite sueur qui prépare l’organisme à la petite foulée qui va suivre. Les athlètes du dimanche sont là pour s’entraîner, pas pour briguer un podium inexistant. Les plus zélés en sont à leur sixième dimanche consécutif d’échauffement en bande. Ils ont fait l’ONU, les galeries souterraines des HUG et franchi les frontières du Grand Genève.

Pavés inégaux

Mais là, aux Bastions, ils sont chez eux. Repères familiers, pavés inégaux depuis longtemps identifiés, on récapitule une dernière fois les sensations avant la vraie course dans moins d’une semaine.

Les voici partis pour deux ou trois tours. Les bénévoles, eux aussi, révisent leur partition. Les plus exposés sont au carrefour de tous les dangers, à l’angle Tertasse et Croix-Rouge, en bordure de cette place Neuve, ingérable en temps normal.

Pour deux petites heures, les voitures ont été virées (oh, yes!) et les transports publics sont régulés en douceur. Rien que pour voir ça, cela valait la peine de mettre son réveil. Avant de retourner à l’arrivée voler quelques confidences chez les sans-grade.

Pomme et petit pain

Christian a souffert. Il a perdu beaucoup d’influx la veille au soir en tribune nord, à suivre le match de foot Servette-Bâle, haletant jusqu’au bout. Le visage du sexagénaire grimace, ses réponses sont brèves; il mérite son thé chaud, sa pomme et son petit pain.

Sacha et William ont repris leur place sur l’estrade. Etienne les a rejoints. Un trio attentif à nos surmenages tendineux. Séance de stretching - étirage, en français - utile avant de rentrer chez soi.

Adducteurs au repos

Les pros de la chose ont quand même des corps qui se laissent regarder agréablement, qui savent obéir sans souffrir, inspirer et expirer, en mettant peu à peu les adducteurs au repos.

On veut les mêmes, de coachs, le week-end prochain. On attend plus de 46 000 personnes sur deux jours aux Bastions. Cela va être un peu plus compliqué de s’échauffer au pied de la statue de l’ancien conseiller d’Etat Antoine Carteret. A cet endroit, samedi prochain, ce sera plutôt prix souvenir et bananes pour tous.