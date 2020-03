214 personnes hospitalisées aux HUG

Coronavirus Cet agrégateur met à jour les données toutes les heures sur les décès par cantons, les cas déclarés et la prévalence pour 10'000 habitants Plus...

Détention Deux centres de détention administrative ont été fermés. Un autre détenu, transféré à Champ-Dollon, attend le résultat du test. Six membres du personnel testés positifs. Plus...

Confidences de confinés genevois Les Genevois racontent leur vie à l'heure du coronavirus. Cinquième témoignage: une femme a opté pour l'autoconfinement depuis déjà trois semaines. D'autres témoignages suivront. Plus...

Crise sanitaire Fini les visites! Une pétition demande au Conseil fédéral et aux cantons un peu de souplesse sur le confinement dans les foyers d'enfants. Plus...

Coronavirus Les cités frontalières sont plus vides qu’un dimanche. La population respecte les consignes et les rares passants rasent les murs. Tout le monde s’évite. Plus...