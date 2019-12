Plus de 2000 cadeaux offerts aux malades

À quoi servent ces petites tirelires roses exposées près des caisses des magasins? Cette question, Claude Hostettler l’entend de plus en plus souvent. Voici la réponse: ces tirelires illustrent une honorable action, bien connue des Genevois et datant de 1950. Mais il faut toutefois la rafraîchir, estime notre interlocuteur: «Même si cette opération existe depuis sept décennies, elle mérite une petite piqûre de rappel...»

Baptisée «Tirelires de Noël, un don de solidarité», cette opération caritative permet à chaque patient hospitalisé aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) de recevoir un présent pendant les fêtes de fin d’année… Cadeau financé par la population genevoise. Vous êtes intéressé? «Il vous suffit de glisser un peu d’argent dans une des multiples tirelires roses que les commerçants genevois acceptent d’accueillir à l’approche de Noël», indique Claude Hostettler, auxiliaire d’aumônerie qui fait partie de la commission de Noël des aumôniers des HUG. Celle-ci s’occupe de récolter les fonds, de commander, d’empaqueter puis de distribuer les cadeaux: «On en offre entre 2000 et 2500 chaque année.»

«Mettre quelques sous dans cette tirelire, c’est partager un peu de notre surplus, expliquent les quelque 60 bénévoles de cette action. C’est montrer notre solidarité envers nos malades qui parfois sont seuls et isolés, ou que la famille ne peut pas visiter pendant cette période de fêtes.»

Porte-photos et porte-cartes, étuis pour iPhone ou petits vases, les cadeaux sont en général conçus dans des entreprises sociales du canton. Certains proviennent même d’associations de Palestine et d’Israël, dont de très jolies pochettes brodées, relève Claude Hostettler, avant de conclure: «Nous ne faisons aucune distinction en matière de religion.»