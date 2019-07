2 francs pour un bain turc

Dans «La Tribune de Genève» de l’été 1879, chaque jour, l’une des quatre pages du journal est occupée par la publicité, les petites annonces et l’horaire des chemins de fer et des bateaux à vapeur. Dans une réclame, L’Établissement Hydrothérapique des Bains de l’Arve vante ses prestations. L’entrée à la piscine, située à l’actuelle rue des Bains, coûtait 20 centimes. Il fallait débourser 30 centimes de plus pour profiter d’un bain avec douche et linge, et 1 franc 25 pour une «grande douche» avec linge et friction. La «douche en cercle, avec friction» était moins chère, un franc à peine. En revanche, le bain de fumigation ou le bain turc revenait à 2 francs. Le service le plus onéreux, le bain de vapeur, s’élevait à 3 francs. L’établissement signalait aussi ses «applications électriques» (?) et ses massages.

Un Département Mercantile situé rue Bonivard proposait pour sa part de l’anthracite américain à raison de 50 francs la tonne et des haches américaines «première qualité». Aux Pâquis, rue de la Navigation, un restaurant offrait depuis 6 heures du matin une «cuisine soignée». Les prix? Modérés. Jugez-en: 10 centimes la ration de soupe ou de légumes, 15 centimes pour une tasse de chocolat, 35 centimes pour la ration de viande. Une salle de lecture avec des journaux et des jeux était à disposition.