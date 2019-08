191 candidats veulent siéger à Berne

Les partis avaient jusqu’à lundi midi pour déposer au service des votations leurs listes en vue des élections fédérales de cet automne. Elles sont en cours de révision formelle par le service et la Chancellerie fédérale, mais ne devraient pas changer d’ici le 12 août, date de leur publication définitive.

Selon un décompte réalisé par la «Tribune de Genève», 191 candidats, soit trois de plus qu’il y a quatre ans, tenteront de se partager les douze sièges genevois au Conseil national, ainsi que les deux sièges cantonaux au Conseil des États.

Dix femmes de plus

Mais cette apparente stabilité dissimule quelques évolutions. La plus importante porte sur le nombre de femmes en lice au National. Elles sont plus nombreuses qu’en 2015, puisqu’on en dénombre 76, soit dix de plus, tandis que le nombre d’hommes diminue, passant de 112 à 100. Les femmes forment désormais 43% des effectifs des postulants, six points de plus qu’en 2015.

Leur répartition entre les listes varie passablement: le Parti évangélique et la droite présentent moins d’un tiers de candidates (17% pour les jeunes PLR…), tandis que les autres listes sont souvent paritaires ou vont bien au-delà (70% de femmes sur la liste Ensemble à Gauche-Égalité, 67% sur la liste PDC-Genève et même 100% pour l’Union démocratique fédérale… qui ne présente, il est vrai, qu’une seule candidate).

Globalement, la parité au niveau des candidatures reste un objectif à atteindre. Signalons enfin qu’avec 43% de femmes en lice au National, Genève est dans la moyenne romande, estimée à 41% par la RTS en juin dernier. Sur ce nombre, combien seront élues? Une chose est sûre: il ne sera pas difficile de dépasser le score de 2015, qui a vu trois Genevoises s’imposer parmi les onze élus (27,3%), un pourcentage cinq points plus bas que la moyenne féminine au sein du National…

Parmi les autres évolutions, citons la hausse du nombre de listes, qui passent de 26 à 28 au National. Leurs représentants s’efforceront de décrocher un des 12 sièges disponibles, contre 11 en 2015. Le nombre de sortants qui se représentent diminue. On en comptait neuf en 2015, contre six cette année, ce qui facilite la tâche des nouveaux candidats. Outre les partis présents au Grand Conseil, et leurs multiples déclinaisons destinées à séduire les jeunes, les aînés et les Suisses de l’étranger, de nouvelles forces apparaissent ou réapparaissent. C’est le cas de la liste du Parti bourgeois-démocratique (PBD), qui pourrait accueillir Éric Stauffer (lire ci-dessous), de la liste évangélique, emmenée par Florian Baier, et de celle baptisée Fédéraction, menée par Laurent Seydoux. On voit aussi surgir une liste des Jeunes vert’libéraux, une liste Planète Bleue avec Guy Mettan comme unique candidat, tandis que Paul Aymon, dit «le Prophète», est de retour…

La bataille des États

Mais cet automne, l’enjeu principal se situera au Conseil des États. Le départ de Robert Cramer et de Liliane Maury Pasquier rebat les cartes. Résultat, le nombre de listes en lice augmente, passant de six à dix, en lien aussi avec un assouplissement des normes légales. On recense désormais un nombre record de candidats, 15 (voir l’illustration), contre 10 en 2015 et six en 2011. Leur choix lors de cette élection majoritaire se fera probablement en deux tours, puisque seuls les candidats obtenant plus de 50% des voix peuvent être élus au premier tour, une prouesse qui apparaît peu vraisemblable en l’absence de sortants.

À vrai dire, sauf incroyable surprise s’agissant d’une élection majoritaire, seuls les représentants des plus grands regroupements ont une chance d’être finalement élu. C’est le cas des représentants de l’Entente, Hugues Hiltpold (PLR) et Béatrice Hirsch (PDC), et de ceux de la gauche gouvernementale, Carlo Sommaruga (PS) et Lisa Mazzone (Verts), suivis de loin par ceux de l’UDC et du MCG, respectivement Céline Amaudruz et François Baertschi. Pour les autres, cette élection sera surtout l’occasion d’être présents et de faire connaître le programme de leur parti ou leurs préoccupations spécifiques.