Quelque 1800 signatures contre les sous-effectifs aux HUG

Le syndicat SSP dénonce régulièrement les conditions de travail aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Mardi, la contestation a pris une nouvelle tournure: 1800 soignants (infirmières et aide-soignants) - sur un total de 5196 - ont signé une pétition pour réclamer 500 postes supplémentaires. Ceci afin de retrouver «une meilleure qualité des soins et des conditions de travail dignes». Une délégation syndicale a été reçue par le ministre de tutelle de l’Hôpital, le conseiller d’Etat Mauro Poggia. Contacté, il ne souhaite pas commenter pour l’instant.

«C’est de pire en pire, lâchent Sabine Furrer et David Andenmatten, représentants du SSP. Actuellement, au syndicat, ce sont les cas aux HUG qui nous occupent principalement.» Des soignants, présents dans la délégation syndicale mardi, font état de conditions qui se dégradent à cause des sous-effectifs dans certains services. Intensification des rythmes de travail, services remplis à ras bord, manque de considération de la part de la hiérarchie font notamment partie des doléances. «Les soignants sont à bout et la direction n’entend pas leur détresse», regrette le SSP.

Soignants agressés et patient égaré

De la souffrance mais aussi une intégrité menacée dans certains services. Pour l’illustrer, un soignant de Belle-Idée raconte «les agressions extrêmement violentes» survenues à la mi-octobre. «Un patient en crise, qui refusait de prendre son traitement, a frappé un soignant. Il a fallu six personnes pour le maîtriser! Quelques jours plus tard, deux collègues de nuit se sont fait casser la figure par un patient. Deux d’entre eux ne sont pas encore revenus d’arrêt maladie.»

La sécurité des soignants à Belle-Idée est-elle encore garantie? Nicolas de Saussure, porte-parole des HUG, rappelle qu'en psychiatrie, les collaborateurs sont ponctuellement exposés à la violence de certains patients et que des agents sont prêts à intervenir. «Depuis 2016, les HUG ont notamment renforcé les équipes de sécurité et développé les formations à l’identification précoce de la violence et à la réaction à avoir.» Autre mesure: le personnel dispose d’un système d’alerte s’il se trouve dans une situation isolée et la direction appuie les victimes qui souhaitent déposer plainte.

«Qualité des soins pas toujours assurée»

Les conséquences du manque d’effectifs dénoncé ne touche pas que le soignant. Le patient aussi en fait les frais, soutient la délégation syndicale, pour qui la qualité des soins n’est plus toujours assurée. Une infirmière en médecine aiguë confie ainsi ne plus réussir à accompagner dans la «dignité» les patients en fin de vie et leur famille, «nous n’avons plus de temps pour rassurer et soulager». La sécurité aussi ferait parfois défaut, ajoute-t-elle, en racontant qu'un patient a réussi à échapper à la vigilance de l’infirmière de nuit, «occupée à aider une intérimaire et une jeune diplômée à gérer un patient qui décompensait. On l'a retrouvé 24 heures plus tard errant dans les couloirs…» L’exemple peut paraître anodin, relève-t-elle. «Mais ça montre que lorsqu’on doit travailler avec des personnes inexpérimentée, on n’arrive pas toujours à assurer l’encadrement et la sécurité du patient ainsi que celle des soignants.»

Recours aux intérimaires dans le viseur

Le recours au personnel temporaire est dans le viseur du SSP. «Les HUG engagent chaque année 1000 intérimaires!», relève David Andenmatten. Les HUG ont pourtant créé de nouveaux postes en 2019. Pas les 500 demandés par la pétition mais 82,3 postes de soignants et de médecins. «Ils correspondent aux besoins identifiés par les services», commente Nicolas de Saussure. Sur les intérimaires, il indique que le recours aux temporaires se monte entre 40 et 50 millions de francs par an, sur 1 500 millions de francs de charges de personnel annuelles. «Ce budget sert principalement aux remplacements (maladie longue durée, maternité, accident), aux périodes de surcharge (grippe, épidémies) et à pourvoir momentanément les postes vacants en attendant l’engagement des nouveaux diplômés.»

«Conditions attrayantes et candidatures en nombre»

Le porte-parole relève enfin «que les conditions de travail sont très attrayantes si l’on en juge par le nombre de candidatures qui arrivent pour chaque poste et par le désir des étudiants de la Haute école de santé de rejoindre, en nombre, les HUG à l’issue de leur formation.»