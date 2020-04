En 1720, la peste de Marseille menace les Genevois

Il y aura bientôt trois siècles de cela, le 25 mai 1720, un navire entre dans le port de Marseille avec à son bord de quoi semer la désolation dans la Cité phocéenne et loin à la ronde. Le «Grand Saint-Antoine» est un voilier à trois mâts chargé d’étoffes précieuses en provenance de Syrie. Le bacille de la peste est à bord. Il a tué un passager turc après le départ de Tripoli, puis sept matelots et le chirurgien de bord, et enfin un huitième matelot avant l’arrivée du navire dans le port toscan de Livourne. C’est là que le «Grand Saint-Antoine» aurait dû finir son voyage, si les médecins italiens et les autorités portuaires de Livourne avaient pris les choses au sérieux. Le capitaine se montre tout aussi léger, car son but est de livrer sa cargaison à temps pour l’importante foire provençale de Beaucaire. Le sort de dizaines de milliers de personnes se joue lorsqu’une partie des marchandises est débarquée à Marseille par des portefaix déjà infectés. Le souci de la bonne marche des affaires a fait oublier aux armateurs et à leurs amis du gouvernement municipal les lois de la plus élémentaire prudence. La peste, que chacun croyait disparue à jamais depuis longtemps, va ravager toute la Provence, faisant environ 120 000 victimes, soit à peu près le tiers de la population de la région à cette époque.

À Genève, la nouvelle de ce fléau à l’œuvre au sud de la vallée du Rhône fait craindre le pire. On peut lire sous la plume de Jean Picot, dans son «Histoire de Genève» publiée en 1811: «Le conseil établit un lazareth à Châtelaine, pour les marchandises de France, et un autre à Sécheron pour les voyageurs qui venaient des pays attaqués de la peste; des magistrats se tenaient aux portes de la ville pour examiner ceux qui se présentaient pour y entrer; les lettres venant de l’étranger étaient parfumées ou trempées dans le vinaigre; enfin, on ne négligea rien de tout ce que la prudence et le zèle pouvaient suggérer pour dissiper les alarmes publiques; il fallut continuer pendant trois ans ces précautions […]»

Des précautions auxquelles on peut ajouter le souci des loisirs de la population. Celle-ci ne devant à aucun prix se répandre dans la campagne en ces temps de confinement, le gouvernement fait aménager un espace de promenade en contrebas de la Treille, qui deviendra la promenade des Bastions. On peut imaginer ce lieu au pied du mur où sont adossées depuis 1917 les statues des réformateurs. L’espace imparti à la déambulation des citoyens était délimité par des bastions, sortes de hautes terrasses triangulaires pointant leur nez au-dessus des fossés. Il y en avait deux, de part et d’autre de l’emplacement futur des bâtiments de l’Université. Le plus proche de la place Neuve était le bastion d’Yvoi, et l’autre le bastion Bourgeois. Ils ont été démolis après 1865.

La promenade ainsi créée est rapidement adoptée par les Genevois. Des marronniers y sont plantés; elle mérite bientôt le nom de «Belle Promenade». Heureusement pour Genève, la menace de la peste s’éloignera sans avoir atteint la contrée. Elle a cependant des conséquences économiques que Jean Picot explique ainsi: «Les entraves qu’elle nécessita dans les communications causèrent une perte irréparable au commerce de Genève; les barrières que le roi de Sardaigne fit établir sur les limites du territoire, aux capites d’Arve et de Grange-Canal, nuisirent surtout aux intérêts de la ville; les négociants étrangers adressèrent à d’autres qu’aux Genevois les commissions qu’ils avaient coutume de leur donner auparavant, et s’accoutumèrent peu à peu à ne plus faire passer ces commissions par Genève.»

Les Genevois restent sur le qui-vive jusqu’en 1723. Un document de 1721, conservé aux Archives d’État, témoigne des précautions prises par les autorités pour tenir la maladie à distance et organiser les secours au cas où elle frapperait Genève. Il s’agit d’un projet de règlement en 72 articles, issu de la Chambre de la santé de la République de Genève. Tout y est prévu dans les moindres détails. Où s’élèveront hors les murs les baraques destinées aux malades, et celles destinées aux «suspects», qui y accompliront leur quarantaine. Comment se répartiront les tâches entre corbeaux blancs, qui transportent les malades, et corbeaux noirs, qui enlèvent et enterrent les morts. L’obligation faite aux médecins et chirurgiens de prêter serment qu’ils ne quitteront pas la ville. La fermeture des temples et des écoles jusqu’à nouvel ordre, etc.

Tout cela ne servira pas, mais ces mesures en disent long sur l’expérience que Genève avait des précédentes épidémies de peste, la dernière remontant à 1636.

Lire le règlement de 1721 et l’étude qu’Alexandre Wenger lui a consacrée sur :Archive-ouverte85124.

«L'amour et la peste»

Les ventes de «La peste» d’Albert Camus ont connu une accélération dès le début de l’épidémie de coronavirus. Le confinement des habitants de la ville d’Oran trouve un écho chez les lecteurs aux yeux remplis d’images de rues de villes chinoises et italiennes vidées de leurs habitants. Depuis lors, ce même spectacle se déroule en bas de chez eux et ils ont fini «La peste».

Le roman historique de Charles DuBois-Melly «L’amour et la peste» ne risque pas de susciter le même appétit de lecture. Cela parce que ce livre édité en 1892 par H. Georg est depuis longtemps épuisé et oublié. Qu’il soit écrit par celui que les critiques littéraires appelaient le «Walter Scott genevois» ne suffit pas à assurer à ce roman une renommée durable. Pourtant, DuBois-Melly sait écrire et ses références historiques sont très sûres.

L’action de «L’amour et la peste» se passe à Genève au temps de la dernière épidémie de Yersinia pestis (du nom du bactériologiste franco-suisse Yersin, qui découvrit la bactérie responsable de la peste en 1894). Après celles de 1615 et de 1629, une nouvelle offensive se déclare en 1636, surprenant la jeune Phoebe, petite-fille d’une sorcière brûlée à Plainpalais, et Urbain Damoysel, compagnon chirurgien-barbier destiné à soigner les pestiférés. Leur amour réciproque triomphera-t-il des dangers qui s’accumulent? La réponse est dans les réserves des librairies d’occasion et de la BGE.

Cette lecture permet de s’approcher de l’hôpital des pestiférés de Plainpalais, lieu où sont hébergés les malades depuis 1482, sous la bonne garde de Notre-Dame de la Miséricorde, à laquelle est dédiée la chapelle de l’établissement. Cet hôpital se trouvait dans l’actuel cimetière des Rois. En 1530, le directeur de ce triste refuge et sa femme sont accusés par un tiers d’avoir avec lui répandu le mal dans la rue de Coutance à l’aide d’un drap infecté. Ce tiers a livré leurs noms sous la torture et les trois malheureux «furent condamnés à être tenaillés devant les maisons où ils étaient censés avoir mis la peste, puis à avoir la tête tranchée au Molard», écrit Alexandre Guillot dans «Le siècle de la Réforme à Genève» (Éd. Atar 1917). La recherche du bouc émissaire, sorcière ou simple particulier, fait commettre de graves injustices en temps d’épidémie meurtrière?