Servette monte en Super League

«Yeah! On est tout simplement euphoriques!», crie Steeve. Servette FC vient de marquer son troisième but contre Lausanne Sport. Toute l'équipe qui sert ce soir la raclette au stand quitte son poste dans l'urgence et fonce jeter un oeil dans le stade. Le stade crie à son tour: «Aux armes! Nous sommes les Servettiens et nous allons gagner!»

Bilan de première mi-temps

A la fin de la première mi-temps. Il y avait un partout. «L'ambiance était incroyable au début du match, commente Martin, là, après la première mi-temps, le stade était plus mou, comme les joueurs.»

Pour Christophe, fan de la première heure, ce n'est pas le meilleur match des Grenats: Ils dominaient durant la première partie, mais après, c'est Lausanne Sport qui s'est montrée plus forte. Il sort son téléphone de sa poche et nous montre une photo de lui à Berne en 1979 avec le maillot Grenat: J'étais là pour eux déjà à l'époque, et j'étais aussi présent quand nous sommes redescendus en seconde ligue et qu'il y avait seulement 500 personnes dans le stade. Le voir rempli ce soir, c'est une grande émotion.

Quelques mètres plus loin, on croise Clara, qui soutient en famille le Lausanne Sport «On essaie de tenir le coup. C'est triste de voir que si peu de supporters de Lausanne sont venus, on savait que le match serait difficile».

20'000 supporters dans le stade

Dès 19h, il fallait jouer des coudes aux abords du stade de la Praille vendredi soir pour atteindre les entrées. Près de 20'000 personnes étaient attendues, une affluence à la hauteur de l'enjeux. Servette FC pourrait monter en Super League, en cas de victoire contre Lausanne Sport. Un match nul suffirait également.

L'excitation est palpable dès le début de soirée: «On est chauds! Lance Thomas, 24 ans, c'est du vrai foot ce soir». Et à l'image des supporters Grenats rencontrés, il est confiant: «Mon pronostic? Un 3-0 pour Servette FC, évidemment.» En cas de victoire, le Genevois le promet, il envahira la pelouse.

Alexis lui n'est pas un «vrai» supporter, selon ses mots, mais venir ce soir était une évidence. «C'est le match de l'année à Genève, tous sports confondus! S'ils perdent, ce ne sera que partie remise, Servette montera en Super League la semaine prochaine, mais ils ont, selon moi, 80% de chance de passer.»

Stock de maillots triplé

Avant le coup de départ du match à 20h, chacun ses priorité: certains se ruent sur les stands de boissons pour emporter en vitesse une bière, une dizaine enfants sautillent sur deux trampolines géants gonflables, pendant que d'autres achètent un maillot grenat pour l'occasion.

«C'est un match particulier, beaucoup de gens sont là depuis 17h mais nous l'avions anticipé: notre stock de maillots, d'écharpes et de casquette a été triplé pour l'occasion», explique Faten, qui tient le stand de Fourteen, avec deux autres vendeuses.

(TDG)