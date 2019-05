Le cortège du 1er Mai s’est décliné au féminin

Les femmes ont donné le ton, d’un bout à l’autre du cortège du 1er Mai, qui s’est déroulé sans heurts entre 13 h 30 et 15 h 30. «Ensemble pour l’égalité, la justice sociale et le climat»: derrière la première banderole, la plupart des organisations syndicales ou politiques se sont référées à la grève des femmes du 14 juin. Et les pierres des bâtiments bordant les Rues-Basses résonneraient presque encore de leurs cris et de leurs chansons. Au slogan «Égalité, liberté, sororité» répondait le plus inattendu «MEUF, Mouvement étudiant pour l’unité féministe». L’une de ses membres explique représenter les étudiantes des écoles secondaires genevoises, qui comptent aussi se mobiliser pour cette journée qui signera la fin du printemps. Les enseignantes étaient fortement présentes, réclamant sous le calicot «DIP = Vatican» «l’élaboration d’un protocole d’intervention qui mentionne précisément les démarches à entreprendre en cas de harcèlement sexiste et sexuel» dans les écoles genevoises. Ainsi que «des sanctions à l’encontre des personnes qui commettent ces actes». «L’école n’est pas un terrain de chasse», résume une enseignante en colère.

Violet plutôt que rose Barbie

Plutôt que le rose Barbie, les femmes ont choisi le violet pour se rassembler. Leurs drapeaux claquaient, fouettés par une bise bienveillante. Elles étaient 200 au départ, place des Vingt-Deux-Cantons, et elles se sont retrouvées 300 à l’arrivée, parc des Bastions. Quelques hommes les accompagnaient, mais ils ne représentaient guère plus de dix pourcents de leur groupe. En traversant le pont du Mont-Blanc, ces manifestantes ont entonné «Solidarité avec les femmes du monde entier» et, dans les Rues-Basses, «Fortes, fières et en colère». Des Genevois les ont pris en photo. Des touristes de passage, aussi. «C’est quoi, papa?» À cette question de son garçonnet, un père explique: «Des gens qui ne sont pas contents et réclament des choses.» Le «nettoyeuses en colère» du syndicat Unia faisait écho au «nettoyeuses en lutte» du Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT). Regroupés derrière une haute banderole sur laquelle était inscrit «Yellow is the new block», une vingtaine de «gilets jaunes» étaient de la partie, bien plus sages que leurs homologues parisiens (lire "Les «Gilets jaunes» d'Annemasse dans le cortège genevois du 1er mai").

Slogans liés au 19 mai

Les slogans liés aux votations du 19 mai étaient aussi présents, en particulier chez les partis de gauche et les syndicats, à l’exemple, s’agissant de la réforme fiscale et financement de l’AVS, d’un «RFFA, arnaque fiscale» arboré par les militants du SIT. SolidaritéS était encore plus sec: «Les actionnaires s’engraissent, le peuple passe à la caisse.» L’ouverture des magasins le dimanche ou le thème de la Caisse de pension de l’État de Genève (CPEG) ont aussi fait l’objet de slogans. Motivés par des sifflets stridents et mobilisés à la veille de nouvelles négociations, les ouvriers de la construction métallique se trouvaient en tête du cortège Unia, l’un des plus fournis avec celui du SIT. Tous les partis de gauche étaient présents, des socialistes à l’extrême gauche. Les Verts («pour le climat, pour l’égalité») ont porté la cause de l’écologie. Mais, curieusement, les jeunes manifestants luttant ces dernières semaines pour sauvegarder la planète brillaient par leur quasi-absence. Une centaine de stagiaires des organisations internationales réclamaient en revanche d’être rémunérés. «Ce que nous gagnons? Zéro franc pour la plupart d’entre nous!» ont résumé Piero, un Italien de 30 ans, Anton, un Allemand de 27 ans, et Lucia, Espagnole de 24 ans. Comme à l’accoutumée, les Kurdes sont descendus dans la rue, tout comme le Parti communiste ouvrier de Turquie et le Parti communiste de Grèce. Des banderoles rappelaient la lutte des Palestiniens ou des Sud-Américains. Et une bonne troupe a appelé à soutenir la «révolution soudanaise». Assez esseulé, un homme cheminait, comme porté par son drapeau noir, celui de l’anarchie.

Escouades de policiers

Selon nos estimations, le cortège a rassemblé environ 3000 participants (plus de 4000 selon la police), avec ceux qui l’ont rejoint en cours de route et ceux qui l’ont quitté en chemin. C’était le cas des manifestants les plus jeunes, dont certains avaient choisi de dissimuler leur visage derrière un foulard ou un capuchon noir. Ils sont venus grossir les rangs en queue de cortège, à proximité d’un tracteur musical, rassemblant derrière la banderole «face au capital, révolution paysanne» tous ceux qui rêvent à un monde agricole plus juste et dont les produits ne seraient pas nocifs. Les jeunes habillés en noir étaient surveillés par des escouades de policiers, également vêtus de cette couleur et prêts à intervenir, en particulier aux abords des banques et des grands magasins des Rues-Basses. Mais la manifestation s’est déroulée dans le calme. (TDG)