La grève des maçons est suspendue

Après une seconde journée de manifestation plus mouvementée que celle de mardi, environ un millier de maçons ont décidé en milieu d’après-midi, mercredi, de ne pas reconduire la grève le lendemain. Ce n’est toutefois que partie remise puisque la proposition de déposer immédiatement un préavis pour une grève d’une semaine, vraisemblablement à partir du 12 novembre, faisait partie de la même proposition adoptée.

Cette stratégie a été acceptée à une écrasante majorité des participants. Ils ont tenu leur assemblée à la rue de Malatrex, devant le siège genevois de la Société suisse des entrepreneurs, scandant notamment: «SSE, sans les maçons, vous n’êtes rien!»

Une échéance capitale

La partie n’était pas forcément jouée d’avance car certains voulaient continuer la lutte, estimant pour l’instant n’avoir rien obtenu. Cette proposition, mise aux voix en second lieu, n’a toutefois recueilli qu’une poignée de casquettes levées. Le fait que le Département de la sécurité n’autoriserait vraisemblablement pas un nouveau défilé dans la ville jeudi a pesé dans la décision. Mais ce n’est pas la seule raison.

Assez logiquement, les représentants syndicaux ont estimé qu’il valait mieux attendre le résultat du round de négociations du 9 novembre sur la convention nationale pour évaluer s’il fallait remettre un coup de pression. «Nous demandons également l’ouverture de négociations à Genève, a ajouté Thierry Horner, du SIT. Sans réponse de la part des employeurs genevois et sans retrait des propositions scélérates de la SSE au niveau national, nous relancerons la grève.» Un discours salué par une salve d’applaudissements et de cris. Le 9 novembre tombant un vendredi, les actions pourraient reprendre à partir du lundi 12 novembre.

Bras de fer à Vingt-Deux-Cantons

Voilà pour la suite. Concernant la journée de mercredi, elle a été bien plus tendue entre les forces de l’ordre et les manifestants que celle de mardi. En effet, les maçons et leurs syndicats n’ont pas accepté de ne pas avoir été autorisés à traverser le pont du Mont-Blanc. Ils ont donc bloqué la circulation, en tout début de matinée, à la place des Vingt-Deux-Cantons, provoquant le chaos dans la circulation alentour et bien au-delà. Avant de pouvoir finalement emprunter le pont.

Selon Laurent Paoliello, le responsable de la communication de Mauro Poggia, c’est au vu du risque d’affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants, et du fait que l’heure de pointe de circulation était passée, que l’autorisation de le franchir a finalement été donnée. «M. Poggia, après entretien téléphonique avec les organisateurs syndicaux, a convenu que le cortège passerait par le pont du Mont-Blanc, sans s’y arrêter, et en n’empruntant que les voies de circulation descendantes», précise-t-il.

Il ajoute qu’aucune autorisation n’avait été délivrée au préalable pour ce mercredi. Et que c’est en raison «du blocage clairement abusif du pont mardi» que Mauro Poggia, après avoir consulté Pierre Maudet, en a refusé l’accès à la manifestation.

«Vous avez été formidables!»

Ce moment chaud passé, le cortège a poursuivi son chemin selon le même itinéraire que la veille, passant devant les sièges des différentes associations patronales du secteur du gros œuvre. Selon les syndicats, les maçons étaient 1400 à défiler le matin, un chiffre en légère baisse par rapport à mardi. «Pour la première fois à Genève, les maçons ont fait deux jours de grève, a scandé Yves Mugny en début d’assemblée. Vous avez été formidables!»

Ce n’est pas du tout l’avis des associations d’employeurs, qui qualifient ces deux journées «d’échec cuisant» pour les syndicats. «Vont-ils enfin revenir à la raison et comprendre que leurs revendications ne sont pas celles des travailleurs qu’ils sont censés représenter? questionne leur communiqué. La suspension de leur mouvement assortie de menaces de reprise laisse malheureusement penser que non…» (TDG)