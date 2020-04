À Pâques, l'épidémie a réuni les chrétiens sur le même écran

Célébrer la résurrection en plein milieu d’une pandémie létale. C’est le défi que trois confessions chrétiennes ont relevé dimanche matin lors d’une cérémonie organisée en commun et retransmise en direct de l’Auditoire de Calvin, en Vieille-Ville. Pâques, la fête majeure du calendrier chrétien, prenait un tour tragique cette année en raison du coronavirus. Lequel, non content de provoquer une litanie quotidienne de décès et hospitalisations et de terrasser l’économie, a par ailleurs, confinement oblige, forcé de fermer tous les lieux de culte.

Avant même l’épidémie, catholiques romains, protestants et évangéliques avaient convenu de se réunir en la cathédrale au petit matin de Pâques pour une prière commune et bilingue avant de repartir chacun célébrer dans sa propre communauté. Ainsi conçue, cette aube pascale a été compromise par le coronavirus, tout comme a dû être reportée la messe catholique qui aurait dû être célébrée à Saint-Pierre le 29 février, une première depuis près de cinq siècles.

Marathon liturgique

L’idée d’une réunion interconfessionnelle a toutefois rebondi. «Pour tous les chrétiens, le fondement est la résurrection du Christ et celle-ci nous réunit au-delà de toutes nos différences, explique Björn Aransson, du Réseau évangélique de Genève. Nous nous sommes dit qu’il était important de faire ensemble quelque chose de beau, surtout en cette année où les gens ont grand besoin d’un message d’espoir et de paix intérieure.» C’est ainsi que le projet avorté a pu constituer l’embryon de la cérémonie de dimanche matin, filmée et retransmise en quasi direct sur la télévision locale ainsi qu’en streaming, avec un équipement professionnel et une régie TV complète montée sur place.

Le résultat a pris la forme d’un véritable marathon œcuménique de plus de trois heures, ponctué de très nombreux intermèdes musicaux et baigné dans la lumière orangée de l’ancienne chapelle gothique, adoucie par un soupçon de fumigène. D’abord assemblées dans un rituel commun, chacune des trois confessions a ensuite célébré à tour de rôle sa propre liturgie pour conclure avec un nouveau moment conjoint.

Union dans la diversité

C’est l’Église protestante genevoise qui a prêté ses murs à cette expérience inédite. «Je suis heureux et fier que nous puissions offrir un lieu pour vivre cela, commente Emmanuel Fuchs, son président. L’idée était de vivre une forte dimension œcuménique — et ce n’est pas un petit défi que de réunir des sensibilités aussi nuancées — tout en permettant à chacun d’honorer sa propre tradition.» Et cela alors que les fidèles étaient privés de leur culte usuel.

Temps de la victoire du Christ sur la mort, Pâques est aussi symbole de liberté dans sa tradition hébraïque puisque la fête commémore la fuite du peuple d’Israël hors d’Égypte où il avait été réduit en esclavage. Des thèmes qui ont une forte portée dans une période marquée par le deuil et le confinement. «Forcément, tout le monde est marqué, témoigne Emmanuel Fuchs. J’ai encore célébré il y a quelques jours un service funèbre auquel seules cinq personnes pouvaient assister. Mais la résurrection c’est l’espérance et Pâques le passage. Il y a toujours un chemin qui s’ouvre.»

Esprit d’ouverture

«J’ai essayé de dire que le Seigneur nous rejoint en ces circonstances comme il a rejoint ses disciples en ressuscitant», illustre Pascal Desthieux, vicaire épiscopal catholique. Selon lui, la cérémonie du jour est aussi le fruit d’une amitié qui s’est tissée ces dernières années entre les responsables des différents cultes. Privés de justesse de cathédrale, les catholiques auront investi un lieu à fort symbole avec l’Auditoire de Calvin, lieu d’enseignement du réformateur après avoir été bâti en tant que sanctuaire dédié — ô ironie — au très catholique culte marial sous le nom de Notre-Dame-la-Neuve au XVe siècle. «C’est un symbole fort, mais le plus marquant c’est d’avoir enchaîné ces trois célébrations après une aube commune», insiste le prélat.

L’esprit d’ouverture s’est aussi marqué par des passages en langue anglaise. Mais aussi par une quête dédiée à l’organisation humanitaire Medair, aux prises avec le coronavirus dans onze pays.