À Plainpalais, un chauffard ivre percute deux piétonnes avant de prendre la fuite

Pierre dort mal depuis samedi. Ce jour-là, à 13 h 40, ce motard a assisté à un terrible accident à Plainpalais: «Un automobiliste m’a soudainement dépassé, il a brûlé le feu rouge avant de percuter une mère et sa fille de 6 ans. C’était horrible, elles ont été éjectées à cinq mètres du sol avant d’atterrir vingt mètres plus loin. Le temps que je réalise ce qu’il se passait, la voiture avait disparu.» L’ambulance a emmené les deux victimes, grièvement blessées, aux Urgences.

Chloé Dethurens, porte-parole de la police, confirme les faits ainsi que l’arrestation du suspect, un Néerlandais de 36 ans. Elle précise d’emblée que l’automobiliste roulait dangereusement bien avant la collision. «Venant du pont de la Coulouvrenière, il circule à vive allure avenue du Mail en direction du carrefour des Vingt-Trois-Cantons.» Comme nous le révélait Pierre, le chauffard déboule à l’intersection avec la rue du Vieux-Billard et franchit le feu rouge en empruntant la voie de bus. On frôle un premier drame. «Lors de cette manœuvre, un heurt est évité de justesse avec deux piétons, nés en 1989 et 1964, qui traversaient la chaussée de gauche à droite», poursuit la porte-parole.

Qu’à cela ne tienne, l’automobiliste continue sa route sur l’avenue du Mail. Parvenu à l’angle avec la rue Gourgas, il se déplace dans la voie de circulation de gauche et franchit le carrefour malgré le feu rouge. C’est à ce moment qu’il percute les deux piétonnes, une mère de 37 ans et sa fille. Après la collision, il prend la fuite. Il oblique à droite sur la rue des Vieux-Grenadiers. Après ce virage, un automobiliste de 24 ans effectue un freinage d’urgence pour éviter le bolide.

Le prévenu a été interpellé chez lui, à Plainpalais. Il avait alors 1,8 pour mille d’alcool dans le sang. Cadre dans une entreprise internationale, il admet les faits reprochés et se retrouve prévenu d’une foule d’infractions, telles que lésions corporelles graves par négligence et violations graves à la Loi sur la circulation routière. Quant aux victimes, la mère souffre notamment d’un traumatisme crânien et sa fille a un fémur fracturé. (TDG)