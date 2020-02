À Genève, un emploi sur trois est lié aux multinationales

À la fin de l'année 2017, Genève hébergeait 1895 entreprises multinationales*, annonce l'Office cantonal de la statistique ce mercredi. Soit seulement 5% du nombre total d'entreprises sises dans le canton. Si leur nombre est peu élevé, ce n'est pas le cas concernant le nombre d'emplois «générés» par ce secteur, à savoir un peu plus de 95'000 emplois (en équivalent plein temps). En clair: quasi un emploi sur trois (30%) est lié à une entreprise multinationale.

Toujours selon les statistiques cantonales, «près de 40 % des multinationales recensées (745) ont leur société-mère basée en Suisse, dont 452 dans le canton de Genève. Pour les 1 150 autres multinationales, la société-mère est basée à l’étranger. Parmi les 59 pays ou territoires différents, la France et les États-Unis restent les plus importants. Avec chacun plus de 10'000 emplois, ils groupent la moitié des EPT recensés dans les multinationales étrangères».

Premier secteur: l'horlogerie

Concernant les secteurs d'activité des multinationales genevoises, celui de l'horlogerie tient le haut du pavé (30% des emplois), suivi des services financiers (21%). Pour les sociétés dont la maison-mère se situe dans un autre canton, les secteurs du commerce de détail (24%) et du secteur financier (18%) arrivent en tête. Enfin, concernant les multinationales étrangères, 26 % des emplois (toujours exprimés en équivalent plein temps) se trouvent dans le commerce de gros et 15 % dans les activités des services financiers.

*Sont considérées comme multinationales, les entreprises qui font partie d'un groupe d'entreprises implanté dans au moins deux pays et comptant au moins un établissement situé dans le canton.