À Genève, l’Économie n’aura plus de département dédié

Mais où est donc passée l’Économie? La question se pose en regardant l’organigramme, dévoilé la semaine dernière, du nouveau Conseil d’État, qui prêtera serment ce jeudi. Couplé à la Sécurité sous la férule de Pierre Maudet durant la législature finissante, ce dicastère a tout simplement disparu dans les intitulés des différents ministères, tels qu’ils ont été rebaptisés par l’Exécutif tout juste élu. La Sécurité trônera désormais seule au fronton du département que garde Pierre Maudet, tout en prenant la présidence de l’Exécutif.

Questionné sur cette disparition lors de la présentation du nouveau découpage mardi dernier, le libéral-radical a eu une réponse presque mystique: «L’économie est partout!» Une façon de dire que le sujet est censé devenir une préoccupation de l’ensemble du collège. Et de citer sa présence à la fois dans le domaine de l’emploi, dans ceux de la formation (avec la question de l’employabilité des étudiants) et des finances, ou encore à la présidence.

Le mercato des offices

Un examen attentif du nouvel organigramme montre que Pierre Maudet n’abandonne qu’une partie de son ancien fief économique. La Direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation (l’ancien Service de la promotion économique) rallie en effet un Département présidentiel qui incombera justement à Pierre Maudet. De sa main gauche, il donne donc ce que reprend sa main droite. Il emporte aussi dans sa besace présidentielle les patronages de Genève Aéroport et de la Fondation Genève Tourisme Congrès.

«Affirmer que l’économie est transversale est une idée osée et séduisante»

Pierre Maudet a tout de même lâché des morceaux. Il transmet la tutelle de la Fondation d’aide aux entreprises à Nathalie Fontanet, nouvelle argentière. Surtout, il cède l’Office cantonal de l’inspection des relations du travail, l’Ocirt. Un gros morceau: il inclut notamment le Registre et la police du commerce, la lutte contre le travail au noir ou l’Inspection du travail. Le tout passe à Mauro Poggia, ministre de l’Emploi et de la Santé, qui cède par contre le Social. Or la nouvelle du dépeçage n’a pas forcément ravi la Genève économique.

Responsabilités diluées?

Président de la Chambre de commerce et d’industrie, Juan Carlos Torres a dit son scepticisme dans une tribune intitulée «Peut-on faire l’économie de l’Économie?». Son homologue à la Fédération des entreprises romandes reste serein. «Pour un libéral comme moi, l’économie est une affaire privée et cela m’a toujours amusé de me demander ce qu’un ministre de l’Économie faisait de ses journées, sourit Ivan Slatkine. Affirmer que l’économie est transversale est une idée osée et séduisante. Mais on peut aussi craindre une dilution des responsabilités: tout dépendra de la faculté des magistrats à se coordonner.»

Le transfert de l’Ocirt au MCG Mauro Poggia fait frémir Manuela Cattani, présidente de la faîtière des syndicats du canton: «C’est plus qu’inquiétant de voir le contrôle du marché du travail être confié à un élu qui n’aime pas les syndicats et dont le parti a lancé une initiative intitulée «Frontaliers: stop!», s’en prenant ainsi à 25% des salariés genevois. Nous craignons une mise en péril de l’approche tripartite qui a prévalu jusqu’ici à Genève, où les syndicats, le patronat et l’État ont accompagné la libre circulation en renforçant le contrôle du marché du travail.» Interpellé par «Le Courrier», Mauro Poggia s’est dit «désireux de mettre une régulation à la liberté sans limites d’engager dans l’Union européenne».

Une actualité chargée

Les syndicats craignent l’émergence d’un climat favorable à la nouvelle initiative anti-immigration de l’UDC, dont la collecte de signatures est en cours. Autre actualité chaude: l’application, dès juillet, de la précédente initiative UDC sur l’immigration, avec l’obligation pour les entreprises d’annoncer en priorité à l’Office de l’emploi tout poste vacant dans 19 genres de métiers, touchés par un chômage de 8% ou plus.

Les syndicats voient là de la poudre aux yeux qui risque surtout de donner des prétextes pour châtier des chômeurs. Et les patrons? «Les entreprises sont assez responsables pour respecter une loi que Mauro Poggia ne pourra que faire appliquer, répond Ivan Slatkine. Il a prouvé par le passé qu’il est plutôt libéral.» (TDG)