Voyages des élus de la Ville: Barazzone et Kanaan ont été les plus dépensiers

Le Conseil d’État a été le premier à publier le détail de ses voyages. C’est désormais au tour de la Ville de Genève. Après plusieurs demandes émanant notamment de la «Tribune de Genève», l’Exécutif a rendu publique hier la liste de ses escapades officielles entre 2015 et 2018.

Au total, plus de 150 000 francs ont été dépensés par le Conseil administratif pour des voyages en Europe et au-delà.

Ce sont le PDC Guillaume Barazzone et le socialiste Sami Kanaan qui ont dépensé le plus, avec respectivement 50 680 et 46 678 francs. Le premier a voyagé 12 fois, au Moyen-Orient (dont son voyage controversé à Oman avec une délégation du Conseil national), à Singapour et au Japon. Le deuxième s’est rendu à des événements culturels, mais également à de nombreuses rencontres dans le cadre de réseaux internationaux de villes. Au total: 18 voyages internationaux.

Rémy Pagani arrive troisième, avec 32 724 francs dépensés pour des événements en Europe, en Amérique du Sud, au Proche-Orient et en Afrique. La Verte Esther Alder cumule moins de trajets (14), pour un total de 21 531 francs. La socialiste Sandrine Salerno arrive en bas de la liste, avec seulement cinq voyages, tous en Europe.

L’Exécutif justifie ces 70 voyages par l’importance du caractère international de la Ville de Genève. «Le Conseil administratif tient à rappeler qu’en raison de la réputation de Genève en tant que ville de paix, capitale humanitaire et lieu privilégié de la diplomatie multilatérale, il fait l’objet de très nombreuses invitations et sollicitations de villes et d’instances étrangères, parmi lesquelles il doit en permanence opérer une sélection très stricte.» Nombre d’invitations sont ainsi refusées, assure l’Exécutif.

Cette liste était demandée depuis bientôt une année par le conseiller municipal PLR Simon Brandt, qui l’a rappelé lors de précédentes séances plénières. Le candidat au Conseil administratif souhaite encore prendre connaissance du détail des voyages privés de l’Exécutif.

Hier, celui-ci a également publié sa rémunération et ses frais professionnels pour la seule année 2018, voyages compris. Une démarche découlant de l’audit de la Cour des comptes, qui avait relevé de nombreuses irrégularités. Ainsi, les membres du collège ont gagné entre 268 000 et 272 000 francs chacun, pour un total de 1 351 352 francs. Les frais professionnels, eux, se montent à 69 603 pour l’ensemble de l’Exécutif.

Sami Kanaan affiche les dépenses les plus élevées (26 941 francs), en frais de représentation, de transport et d’hôtels. Cet écart par rapport aux autres pourrait s’expliquer par le fait que 2018 a été en partie son année de mairie. La moins dépensière reste la grande argentière de la Ville, Sandrine Salerno, avec seulement 6553 francs, et Guillaume Barazzone (soudainement assagi?) avec 8090 francs.

