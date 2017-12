Vers un trafic réduit dans les petites douanes

Un accord pourrait être signé entre les autorités genevoises et françaises à la fin du mois de janvier pour régler la question des petites douanes du sud du canton. Ce texte est censé apaiser la polémique qui a éclaté en 2016 quand, face aux plaintes de villages relatives au trafic transfrontalier, le ministre genevois des Transports, Luc Barthassat, a menacé de retarder à 8 h 30 l’ouverture matinale de quatre passages, à titre de test. Cela a fâché les Français.

Le Conseil d’État genevois doit encore donner son aval. Cette approbation en suspens fonde le mutisme qu’observent les autorités helvétiques sur cette lettre d’intention. Et cela même si le texte a donné lieu, dès la semaine dernière, à des articles, notamment dans Le Dauphiné libéré. Plusieurs sources confirment la teneur de cet accord à l’amiable. Au lieu de maintenir fermés en matinée les passages de Certoux, Soral II, Sézegnin et Chancy II, le texte prévoit une baisse graduelle du trafic durant cette plage horaire: -10% en mars 2019, -20% à la fin de la même année puis -30% une fois que le Léman Express aura été en service pendant trois ans (soit en principe à la fin de 2022).

Pour y parvenir, on table sur un essor des transports collectifs et du covoiturage. Le 1er décembre, Genève a annoncé le déploiement en 2018 d’une ligne de bus reliant Viry au terminus du tram 14 à Bernex, via Soral (qu’il faudra contourner par un cheminement dans les vignes, la voirie du village interdisant le passage d’un tel engin). Un autre bus transfrontalier est envisagé d’Archamps au Bachet. La lettre prévoit aussi d’étudier l’implantation, à Valleiry et Saint-Julien, de parkings voués au covoiturage. Si les buts ne sont pas atteints, les passages concernés pourraient être restreints à titre de test. On y envisage la première déclinaison locale des carpool lanes, ces voies réservées aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, imaginées aux États-Unis dès 1970.

Est-ce une reculade des autorités genevoises? Secrétaire général adjoint de Luc Barthassat, Thomas Putallaz réfute. «Non, cela a permis d’aborder l’ensemble de la problématique avec toutes les mesures qui peuvent soulager le trafic dans ce secteur. Cette lettre d’intention est le résultat d’une concertation qui était nécessaire.» Et de préciser: «Tant que les instances qui sont parties prenantes à cet accord n’ont pas toutes délibéré, le plan d’action n’est pas engagé.»

(TDG)