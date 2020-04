Vente flash de masques à 15h et dons aux hôpitaux

Une partie des masques acquis par Abdallah Chatila et acheminés à Cointrin mardi sont en vente ce jeudi. Les plateformes en ligne DeinDeal.ch et My-Store.ch collaborent avec le promoteur privé genevois et mettent en vente ce jeudi, à 15h, 750 000 masques, cédés à prix coûtant sur les sites my-store.ch et DeinDeal.ch.

«Au cours de cette vente flash, DeinDeal / My-Store invite ses clients à se mobiliser et à faire des dons de masques aux EMS et aux centres de soins. Les clients pourront donc acquérir un paquet de masques et en offrir un aux soignants», précise un communiqué.

Un lot de 50 masques par personne

Les lots de 50 masques seront vendus 30 francs, frais de port inclus. Pour permettre au plus nombreux de s'en procurer, un seul lot de 50 masques pourra être acheté par personne, en plus d'un pack offert (donc au maximum 2 x 1 lot par acheteur).

Dons de masque aux hôpitaux

Intitulée « Des Masques Pour Tous », l’opération va, par ailleurs, fournir gratuitement 250 000 masques chirurgicaux aux hôpitaux et EMS.

« Nous lançons une opération sur la durée et financièrement neutre, sans perte ni profit, qui vient en complément d’autres initiatives pour soutenir l’effort national de lutte contre la pandémie», explique Allen Krief, gérant de Deindeal.ch.