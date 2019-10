Velospot, le Vélib' privé, quitte Genève

«L'ensemble du service Velospot sera définitivement suspendu dans le canton de Genève d'ici le 15 octobre.» L'annonce a été effectuée ce mardi sur les réseaux sociaux par la Commune du Grand-Saconnex, l'une des municipalités de la proche banlieue genevoise où le réseau privé de vélos en libre-service – un système d'origine biennoise – avait déployé ses activités. Celles-ci avaient en revanche été bannies du domaine public de la Ville de Genève, au terme d'une procédure judiciaire.

Patron d'Intermobility, la firme qui exploite le label Velospot, François Kuonen confirme ce départ. «Nous avons terminé notre contrat d'exploitation passé avec des mécènes à la fin de l'an dernier, mais nous n'avons pas voulu plier bagage au début de la belle saison, explique-t-il. Au Grand-Saconnex, notre contrat d'occupation du domaine public touche à sa fin. Dans certaines communes où nous étions présents, nous avons déjà démantelé notre service. Comme le Canton s'apprête à lancer son propre projet de vélos en libre-service, on ne voit pas de sens à continuer. Ce d'autant moins que nous nous apprêtons à ne plus louer que des vélos électriques. Dans le contexte actuel, il serait inutile de renouveler la flotte à Genève.»

Pour rappel, Velospot s'était lancé au printemps 2015 à Genève où un projet de réseau public avait été retoqué par le Parlement à la fin de la magistrature de Michèle Künzler et alors que son successeur comme ministre cantonal des Transports, Luc Barthassat, tentait de lancer un projet révisé avec plusieurs communes urbaines et une filiale ad hoc des TPG. Les rapports entre les autorités et le nouveau venu ont été crispés. Velospot, comme on l'a dit, a perdu sa croisade contre la Ville de Genève, partenaire du projet public, la justice ayant reconnu à celle-ci la faculté de soumettre à autorisation l'utilisation de son domaine public à des fins de location.

En revanche, Velospot a eu gain de cause contre le projet de Vélib' public mené par les TPG pour le compte de l'État et des communes partenaires. La démarche qui était la leur d'attribuer une concession payante pour l'utilisation du domaine public n'avait pas trouvé grâce auprès des juges. Ceux-ci avaient estimé que dans ce cas de figure une véritable procédure d'adjudication au sens de la réglementation des marchés publics s'imposait.

La faible implantation de Velospot au coeur de l'agglomération (le réseau ne pouvait stationner ses vélos que sur des parcelles privées en ville de Genève) a joué contre son développement, estime son responsable. Concourra-t-il lors de l'adjudication du réseau public? En aucun cas si le prestataire n'est pas rétribué, réplique François Kuonen. Selon lui, Velospot s'active dans 39 communes suisses hors de Genève, avec des implantations récentes effectuées à Villeneuve (VD) et Martigny (VS).