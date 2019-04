Une pétition pour le droit de rester des Erythréens

A Genève, une pétition munie d'environ 3890 signatures a été déposée mercredi au Grand Conseil et au Conseil d'Etat. Lancée par les défenseurs du droit d'asile, elle demande le droit de rester des Erythréens. Quelque 150 personnes étaient rassemblées avant la session parlementaire.

«Nous voulons l'accès à la formation», «Nous voulons l'accès à la santé», «Renvoi ce n'est pas la bonne voie» ou encore «Nous sommes venus ici pour la liberté, pas pour nous faire renvoyer», pouvait-on lire sur des pancartes tenues par de jeunes Erythréens. De nombreux Genevois membres d'associations d'habitants qui soutiennent les migrants étaient aussi présents.

«Renvoi ce n'est pas la bonne voie»

Plusieurs jeunes Erythréens ont demandé l'asile à la Suisse ces dernières années, mais leurs requêtes sont désormais rejetées, soulignent la Coordination asile.ge et d'autres organisations. Exclus de l'aide sociale, ils se retrouvent dans la précarité et voient leurs efforts d'intégration anéantis. Or ils ne seront pas renvoyés en Erythrée, faute d'accord de réadmission.

La pétition demande de ne pas exclure de l'aide sociale cette population jeune et pleine de perspectives. Les Erythréens doivent pouvoir poursuivre leur formation dans le canton et exercer un travail rémunéré.

La pétition demande aussi au Parlement et au gouvernement de s'engager auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour qu'il suspende les levées d'admissions provisoires et accorde aux Erythréens le droit de rester en Suisse avec un permis F ou B, avec effet immédiat et rétroactif. Enfin, Genève devrait solliciter le SEM pour mettre en place une action de régularisation extraordinaire. (ats/nxp)