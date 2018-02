Une marche blanche pour Samantha

«Nous voulons rendre hommage à Samantha. Et sensibiliser les gens au fait qu’un ami d’enfance peut devenir un ennemi.» En ce samedi glacial, Atoussa, 20 ans, se prépare à défiler pour saluer la mémoire de sa meilleure amie assassinée. Samantha, disparue le soir du 22 novembre, a été retrouvée morte le 17 janvier à Cheyres (FR), près du lac de Neuchâtel. Le jeune homme avec qui elle avait rendez-vous a avoué l’avoir tuée, sans expliquer ses motifs.

Vers 14 h, une centaine de personnes se rassemblent devant la piscine du Lignon. Certaines arborent un brassard «Justice pour Sam», d’autres portent un tee-shirt blanc, plusieurs tiennent des roses blanches et des ballons.

«C’était une fille très gentille. Elle s’est jetée dans la gueule du loup sans savoir», confie d’une voix douce Mélanie, amie proche de Samantha. Le cortège se met en marche, Atoussa et Mélanie en tête. Derrière elle, la grand-mère de Samantha, Irène, suit. «Ma fille n’a pas pu venir, c’est trop dur pour elle.»

«Je viens soutenir la famille et dénoncer les violences faites aux femmes. On traite ces faits divers isolément au lieu de les considérer dans leur ensemble et développer la prévention», glisse Brigitte Perrin, qui rappelle que la police a tardé à réagir à l’annonce de la disparition de la jeune femme. Arrivé à la place du Mont-Blanc, le petit groupe lâche les ballons, qui disparaissent vite dans le ciel blanc. Avant de se disperser, un proche annonce que d’autres marches blanches seront organisées, dont l’une à Cheyres. (TDG)