Une fête sauvage secoue la quiétude du centre-ville

«Nous avons arraché à ce centre-ville morne et livré aux logiques mortifères du marché un lieu de fête qui nous ressemble.» La citation, non signée, s’affiche fièrement sur le site Internet de Renversé, une plate-forme qui regroupe l’actualité des milieux alternatifs romands. Elle conclut la fête sauvage organisée la nuit du réveillon dans un immeuble commercial en rénovation des Rues-Basses. Le satisfecit des organisateurs anonymes ne manquera pas de faire grincer des dents à la lecture du bilan des autorités. La police, qui a essuyé des jets de bouteille, a recouru à un véhicule tonne-pompe propulsant de l’eau à haute pression pour disperser une trentaine de manifestants venus soutenir les fêtards. Des moyens déployés d’une rare ampleur. L’occupation s’est soldée par 116 interpellations et une plainte déposée pour violation de domicile et dommages à la propriété (lire ci-contre).

Pourtant, Genève assiste depuis plusieurs mois à la montée en puissance d’un mouvement qui milite en faveur d’une ville différente et lutte pour une réappropriation de la vie nocturne. Dernier événement en date en octobre, où près de 2000 personnes ont défilé dans les rues au slogan de «Prenons la ville». Les revendications, des logements moins chers et des lieux de sortie plus abordables à Genève, font écho à celles des organisateurs de l’occupation de la Saint-Sylvestre qui rejettent un «centre-ville où le shopping est érigé en seule occupation de détente valable». Des revendications légitimes? «Elles sont totalement fondées, déclare Albane Schlechten, conseillère municipale socialiste et ancienne coordinatrice de l’Union des espaces culturels autogérés. L’action et les moyens entrepris peuvent prêter à débat, mais tout un pan de la population ne se retrouve pas dans la vie nocturne, d’où ce besoin de se la réapproprier.» Pour Christophe Aumeunier, de la Chambre immobilière genevoise, «cela ne justifie en rien la violation de la propriété privée». Il rappelle que «l’État met à disposition des lieux largement subventionnés».

La fermeture d’Artamis il y a 9 ans, lieu phare de l’autogestion à la genevoise, a bouclé les années fastes de la culture underground ainsi que la tolérance envers l’occupation de lieux privés. Depuis, rien ne l’a vraiment remplacé malgré une forte demande et la multiplication de pétitions. Comment expliquer cette impasse? «Nous sommes en situation de pénurie de logements depuis des années, le Canton a fait de la construction d’habitats son cheval de bataille, une priorité certes légitime, mais qui ne fait pas une ville, déclare l’urbaniste Béatrice Manzoni. Dans un contexte de rareté du foncier, la jeunesse qui cherche des espaces «non marchands» se retrouve en concurrence avec les milieux immobiliers. Or, ils n’ont clairement pas les mêmes ressources.»

L’offre nocturne existe, «mais elle est concentrée au centre-ville, guère ouverte aux jeunes de moins de 18 ans et commerciale», poursuit l’urbaniste. L’État l’a mandatée sur la problématique des lieux culturels et festifs. L’été passé, les magistrats Anne Emery-Torracinta et Antonio Hodgers ont présenté «une stratégie territoriale» sur la thématique qui s’appuie sur l’étude de Béatrice Manzoni. Malgré les nombreux écueils liés aux particularismes de la situation genevois, il existe des potentiels à exploiter. «Les mutations urbaines, à l’image du futur quartier Praille-Acacias-Vernets, offrent de nombreux bâtiments ou sites qui pourraient être réinterprétés dans une perspective culturelle ou festive», énonce l’urbaniste.

L’immeuble du 3, sentier des Saules à la Jonction illustre le propos. Propriété de l’État, il est mis à disposition de la coopérative culturelle Ressources urbaines. Près de 130 artistes ou acteurs de l’économie sociale et solidaire profitent du lieu en attendant sa destruction pour faire place… à des logements. Mais pour la fête, il faudra probablement patienter. Le voisinage, qui subit chaque été les fêtes du bord du Rhône, bloque déjà des aménagements le long du fleuve à cause des nuisances générées par le succès des infrastructures.

«Il s’agit d’une réelle question d’urbanisme, souligne Béatrice Manzoni. Faute de planification, l’émergence de ces lieux génère des conflits de voisinage. Il est essentiel d’intégrer ces demandes de lieux nocturnes dans la conception des futurs quartiers.» Au risque, comme l’écrivent les organisateurs de l’occupation du jour de l’An, de «prendre la fête comme on reprend son souffle entre les murs d’une ville qui nous écrase». (TDG)