Un tram 12 déraille et perturbe le réseau

Les lignes de tram 12 et 18 sont perturbées depuis 15 h 20 jeudi. Un tram 12 qui circulait sur la rue de Carouge en direction de Moillesulaz a déraillé aux abords du rond-point de Plainpalais. Cause de cet accident: le tram a entraîné sur son passage une massette, soit un gros marteau de chantier – outil qui a fini par le faire dévier de la voie ferrée.

Les lignes 12 et 18 sont affectées. Certains trams sont déviés par le tracé usuel de la ligne 15 en direction des Palettes via les Acacias et des navettes de substitution sont mises en place. La situation a été être rétablie à 17 h.

En outre, une collision entre un tram et un véhicule privé est survenu vers 16 h 30 dans le secteur de Blandonnet. Des navettes se sont substituées aux trams 14 et 18 entre cet arrêt et leurs terminus respectifs de Meyrin-Gravière et du CERN. La perturbation a été résorbée rapidement. (TDG)