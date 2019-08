Un sorbet assassine l’infante d’Espagne

C’est sans doute la chaleur qui cause cette torpeur. Il ne se passe pas grand-chose en ville si l’on en croit «La Tribune de Genève» du samedi 9 août. La veille, on a suspendu jusqu’à nouvel ordre les cours de l’après-midi dans les écoles primaires, «vu les chaleurs».

Quant à la Julie du jour, elle en est réduite à raconter un accident qui aurait pu survenir au chemin des Terrassiers (l’actuelle avenue Henri-Dunant, à Plainpalais). «Un petit enfant de deux ou trois ans aurait été écrasé sous les pieds de deux chevaux qui passaient si ceux-ci, plus vigilants que la mère de l’enfant, ne se fussent arrêtés d’eux-mêmes», rapporte le journal. Qui dénonce: «Il arrive fréquemment que l’on voit errer dans les rues assez fréquentées de tout jeunes enfants qui peuvent à peine tenir sur leurs jambes.»

Mais les petits Genevois ne sont pas les seuls à être mal surveillés. Cela arrive aussi aux familles royales. L’édition du jour relate le brutal décès de l’infante d’Espagne, María del Pilar, sœur du roi Alphonse XII. La jeune fille de 18 ans se trouvait en cure thermale dans le Pays basque quand elle fut «prise subitement d’un accès nerveux suivi de congestion cérébrale» après avoir assisté à un bal donné pour son prochain départ. Elle décéda une heure avant que son frère le roi ne soit parvenu à son chevet.

En Espagne aussi, l’été était torride. «On dit que la maladie de l’infante provient de ce qu’ayant chaud dans la soirée de dimanche, elle avait pris une glace, malgré les observations de ses dames de compagnie», écrit le journal. L’édition dominicale du 10 août racontera comment les funérailles de l’infortunée infante faillirent tourner au drame. Sur le chemin du retour, la voiture transportant le roi et ses deux sœurs encore en vie «se trouvait sur une pente rapide, lorsqu’un des ressorts vint à se casser» et «fut aussitôt renversée» non loin de précipices, ne faisant que des blessés légers.

Un signe supplémentaire de la poisse tenace qui poursuivit le roi Alphonse XII. En 1879, celui-ci portait encore le deuil de sa première épouse, Mercedes, décédée un an plus tôt, à 18 ans elle aussi, six mois après leurs noces. Il s’était alors fiancé à la sœur de la défunte, mais elle ne survécut pas jusqu’au mariage. En raison du décès de María del Pilar, son second mariage, avec l’archiduchesse Marie-Christine d’Autriche, fut repoussé d’un mois et eut lieu en novembre 1879. Le couple eut trois enfants, dont le futur roi Alphonse XIII, qui ne connut jamais son père, mort avant sa naissance, en 1885. Âgé de 27 ans, le monarque avait été emporté par la tuberculose. On estime aujourd’hui que c’est la même maladie qui avait tué sa sœur, et non une glace.