Un millier de vaches présentées à Palexpo

L'élite de l'élevage bovin a rendez-vous de mercredi à samedi à Palexpo à Genève qui accueille pour la première fois Swiss Expo. Ce salon international, qui se tenait jusqu'à présent à Lausanne, va réunir plus de 1000 vaches et génisses.

Les premières bêtes arriveront dès lundi soir à Palexpo, a indiqué Jacques Rey, président de l'Association Swiss Expo. Le sol des halles de Palexpo ont été recouverts de moquette, de sciure et de paille pour accueillir les vaches.

Best Udder of the Red Holstein Show @ Swiss Expo and reserve grand.

14 yrs and 8 calves - incredible cow! #cows #longevity #holsteins #swissexpo2019 pic.twitter.com/tBQNo1xg2d — Katie Davidson (@kat1dav) January 12, 2019

Se dégourdir à l'extérieur

Des étables construites pour l'occasion sont à disposition des éleveurs. Les animaux peuvent se dégourdir les pattes à l'extérieur de Palexpo, se réjouit Jacques Rey. Au total, huit races laitières provenant de Suisse, de France, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique et du Luxembourg seront scrutées par les juges.

Au-delà de ce concours bovin de renommée internationale, les professionnels de la branche pourront découvrir les dernières innovations agrotechniques. Les exposants se répartissent en différents secteurs, dont la génétique animale, l'alimentation et le fourrage, les semences et techniques de récolte, les machines et outillages.

Harmonie

Mais Swiss Expo, qui en est à sa 24e édition, est également une vitrine du monde agricole pour le grand public. Les visiteurs pourront découvrir les métiers de la terre, déguster des produits du terroir et voir des animaux de la ferme. Les plus jeunes pourront participer à un rallye pour se familiariser avec les différents aspects de la vie des agriculteurs.

La manifestation organise aussi un concours de «showmanship» international. Cette compétition est ouverte aux jeunes éleveurs de neuf à 28 ans. Les juges tiennent compte de plusieurs critères, dont le choix de l'animal, l'harmonie entre la bête et l'éleveur, l'habillement du concurrent et la manière dont le bovin est présenté sur le ring.

De nouvelles perspectives

Enfin, les organisateurs ont annoncé la venue de la société de production de l'émission française «L'amour est dans le pré», qui veut faire un casting pour la prochaine saison. Les détails sur cet événement ne sont toutefois pas encore connus.

Comme les années précédentes, les mouvements antispécistes devraient profiter de l'occasion pour exprimer leurs revendications. Jacques Rey, qui affirme vouloir respecter les minorités, considère que ces rassemblements font désormais «partie du paysage».

Swiss Expo, qui se déroulait jusqu'à l'année dernière au Centre de Congrès de Beaulieu à Lausanne, a annoncé en juin son déménagement à Genève. L'an dernier, la manifestation avait attiré plus de 24'000 visiteurs. Les organisateurs espèrent faire aussi bien à Palexpo, une localisation qui offre «de nouvelles perspectives de développement». (ats/nxp)