Un incendie paralyse la rue de Carouge

L'alarme a été donnée samedi à 11h17. Un feu s'est déclaré dans une buanderie située dans les combles du 25 bis rue de Carouge. Le Service d'incendie et de secours (SIS) envoie l'artillerie lourde: trente pompiers professionnels, neuf véhicules dont trois grandes échelles. Dix sapeurs-pompiers volontaires de la ville sont mobilisés en renfort.

Ce déploiement massif s'explique par l'adresse sournoise du sinistre. Le bâtiment concerné n'est pas situé sur la rue de Carouge, il a été construit dans une cour intérieure, entre quatre barres d'immeubles situées rue de Carouge, rue des Sources, rue des Voisins et Boulevard du Pont-d'Arve. Pour y accéder, il faut passer sous l'immeuble de la rue de Carouge, à coté du magasin de chaussures Aeschbach.

Les pompiers ont dû tirer et monter les tuyaux jusqu'au sixième étage à la force des bras alors que les trois grandes échelles étaient déployées sur les adjacentes afin d'éviter que le feu ne se propage.

Douze personnes ont dû quitter leur appartement afin de rejoindre les nids de blessés crées pour l'occasion. Sur place ils reçoivent des masques et des consignes afin de se tenir à distance de leurs voisin, en raison du Covid-19. Une seule personne a dû être évacuée à l'hôpital. C'est un trottoir et non l'incendie qui est à l'origine de sa blessure: une fracture du fémur.

Le feu a été maîtrisé avant qu'il ne s'étende aux autres immeubles. Il a été déclaré terminé peu avant 15h00. «Nous sommes actuellement en train de procéder aux contrôles d'usage afin d'être sûrs que des braises ne se trouvent pas sous le toit ou dans les isolations, indique l'officier de communication du SIS, le Lieutenant Nicolas Millot. Ensuite, les sapeurs-pompiers de la ville prendront le relais et resteront jusqu'à ce soir, voire encore cette nuit».

Après avoir été bloqués pendant plus de trois heures, les tram peuvent à nouveau circuler entre les arrêtes De Staël et le Rond point de Plainpalais. Des navettes avaient été mises en place pour assurer le transport des passagers.