Un homme jugé pour l'assassinat d'une voisine

Un homme de 53 ans comparaît dès lundi devant le Tribunal criminel de Genève pour avoir séquestré et assassiné une voisine d'immeuble à Onex, en 2015. Les restes du corps de la septuagénaire n'ont été retrouvés qu'en 2017, en France.

En février 2015, la police avait signalé la disparition inquiétante d'une femme de 73 ans. Un voisin a été arrêté peu après. Il est accusé d'avoir fait venir la victime chez lui, sachant qu'elle venait de retirer 40'000 euros à la banque. Il l'a bâillonnée et attachée avec des menottes avant de l'étrangler.

Le prévenu aurait ensuite enveloppé la malheureuse dans un drap et placé le cadavre dans le coffre d'une voiture pour l'emmener dans une zone boisée près de Nantua, dans le Département de l'Ain (F). C'est là que la dépouille a été retrouvée deux ans après les faits, en mars 2017. L'homme est suspecté d'être revenu sur les lieux une semaine plus tard pour asperger le corps d'essence et le brûler.

Autres affaires

Accusé de séquestration, d'assassinat et d'atteinte à la paix des morts, le prévenu est aussi poursuivi pour vol. Outre la somme de 40'000 euros, il a également dérobé des bijoux et des affaires appartenant à la victime. Il a fait croire qu'elle était toujours en vie en retirant de l'argent avec sa carte bancaire, vêtu d'une de ses vestes à capuche.

L'homme est aussi jugé pour avoir, dans une autre affaire, pris des dispositions pour faire défigurer voire tuer son beau-frère. Il a élaboré un plan dans ce sens avec son codétenu, qui était un agent infiltré. Il est encore accusé d'escroquerie dans une troisième affaire pour avoir déclaré faussement le vol de son véhicule. (ats/nxp)