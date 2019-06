Un cycliste heurté par un motard est décédé

Jeudi, à 18 heures, un motocycliste empruntait la route de Jussy, en direction de Puplinge. Peu avant le hameau «L'Avenir», pour une raison qu'il reste à établir clairement, il s'est déporté vers la gauche et a, malgré un freinage d'urgence, percuté un cycliste qui arrivait en face. Héliporté à l'hôpital cantonal dans un état grave, le cycliste a malheureusement succombé à ses blessures, selon un communiqué de la police cantonale genevoise.

Une voiture circulant en direction de Jussy a dépassé le cycliste peu avant le drame et le conducteur ou la conductrice de ce véhicule est invité-e à prendre contact au plus vite avec les enquêteurs, afin de fournir son témoignage.

Appel à témoins

De plus, l'appel à témoin diffusé vendredi est toujours actif et la police prie les témoins éventuels de prendre contact avec la brigade routière et accidents au 022 427 64 50.

Il s'agit du quatrième accident mortel de la circulation sur les routes genevoises en 2019, portant le nombre de victimes à cinq. (comm/nxp)