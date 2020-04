Trois femmes dirigeront la commune d’Onex

La Mairie d’Onex sera dirigée dès le mois de juin par trois femmes. Élues dimanche, la Verte Mariam Yunus Ebener et la PDC Anne Kleiner rejoindront la socialiste Carole-Anne Kast (réélue pour un quatrième mandat lors du premier tour) à la Mairie. Elles obtiennent respectivement 2083 et 1982 voix.

Le candidat PLR Jean-Pierre Pasquier se place en troisième position avec 1302 voix. Il devance son ancienne camarade de parti, désormais présidente de la nouvelle formation politique onésienne l’ECHO, Virginie Keller de 42 suffrages. Le PLR perd ainsi son siège, occupé jusqu’ici par François Mumenthaler. Le parti a notamment payé le prix de ses dissensions internes.

Les deux nouvelles élues se disent ravies de pouvoir siéger ensemble aux côtés de la socialiste. «C’est une super nouvelle, indique Mariam Yunus Ebener. Nous avons lancé une liste commune, travaillé en équipe et élaboré un projet. Nous nous apprécions et collaborons très bien ensemble. Certes nous ne serons pas d’accord tout le temps, mais ce sera toujours respectueux.»

Même son de cloche pour la PDC Anne Kleiner, qui se réjouit de leur complémentarité. «Elle est essentielle pour pouvoir mener à bien des actions qui renforcent la cohésion sociale et relèvent le défi écologique.»

Réunis sur une seconde liste, les candidats de l’ECHO et du PLR avouent ne pas avoir été surpris par les résultats. «On voit que la machine de gauche onésienne a fonctionné et a tiré les candidates Vertes et PDC, que je félicite», réagit Jean-Pierre Pasquier.

Nathalie Keller se réjouit quant à elle du score de l’ECHO. Elle estime que l’implantation du nouveau parti à Onex est réussie et regrette l’élection de la candidate PDC, «qui se retrouve au Conseil administratif alors que son parti n’est pas représenté au Conseil municipal».

Les deux candidats de droite indiquent que leurs groupes redoubleront d’efforts face à un exécutif et un parlement désormais majoritairement de gauche. «Environ 37% des électeurs ont voté à droite. Il est important que ces gens soient entendus. Nous utiliserons tous les moyens démocratiques nécessaires afin de les défendre», conclut Jean-Pierre Pasquier.