Très gros, 100% faux, un désastre se trame dans le tunnel du CEVA

Un train roulant de Genève à Annemasse s’écrasera contre un obstacle dans le tunnel passant sous la frontière en milieu de matinée le vendredi 13 septembre. Tel est le film d’horreur que les services de sécurité français et suisses vont s’infliger. D’une ampleur exceptionnelle, cet exercice baptisé Confine Tre a fait l’objet d’une présentation aux médias jeudi. À trois mois de la mise en service intégrale du réseau ferroviaire régional Léman Express, rendu possible par l’ouverture du tronçon CEVA, la simulation impliquera la participation de 1200 figurants, déjà sélectionnés, et la mobilisation de quelque 700 à 800 intervenants, appelés à apprendre de leurs erreurs.

De quoi sera fait le pseudo-drame? On nous promet «un choc entre un train et un obstacle faisant des victimes, des blessés plus ou moins graves et des personnes impliquées, soit des témoins choqués nécessitant une prise en charge», décrit le préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert. Le ministre genevois chargé de la Sécurité Mauro Poggia évoque «une catastrophe grandeur nature» et «le pire des scenarii imaginables pour que cet exercice soit formateur». Serge Dal Busco, son homologue aux Transports, parle d’un «scenario maximal jusque dans le choix de la date».

Une envergure «exceptionnelle»

Mais plus concrètement? Les ingrédients précis sont tenus secrets par les organisateurs, un cercle d’initiés d’une cinquantaine de personnes, dont une vingtaine forme le noyau dur. Il s’agit de surprendre les professionnels des secours qui, dans l’urgence, auront pour premier défi de comprendre la situation. Celle-ci sera, selon Philipp Zimmermann, directeur de l’exercice, «un peu dramatique» et «n’a pas vocation à être proche de la réalité, mais à mettre les services et les procédures sous pression». Bref, on peut hasarder que, dans le tunnel passant sous le Foron, tout ira de mal en pis afin d’évaluer les parades imaginées en 2016 et 2018, lors des deux préludes à cet exercice.

Les responsables insistent sur le gigantisme de l’opération, «tout à fait exceptionnelle même au niveau national», selon Mauro Poggia. «Il n’y a pas d’équivalent côté français, complète Pierre Lambert. Même les exercices conduits dans le tunnel du Mont-Blanc ne mobilisent pas autant d’intervenants.» Des équipes issues des départements voisins de la Haute-Savoie seront appelées en renfort.

Appel à la population

L’un des enjeux est de faire coopérer les équipes issues des deux pays, avec leurs propres doctrines d’intervention et leurs plans respectifs pour les cas d’urgence majeure (ORSEC en France, ORCA à Genève). Cet échange pourra s’avérer utile pour d’autres événements, même sans rapport avec la connexion ferroviaire qui ouvrira le 15 décembre.

Lors de l’exercice, des restrictions de circulation seront imposées dans certaines rues de Thônex, Gaillard et Ambilly ainsi que sur la Voie verte (elle sera fermée de 9 h 30 à 18 h 30 entre l’avenue Tronchet et son extrémité proche de la gare d’Annemasse). Il est demandé à chacun de ne pas gêner l’opération, de ne pas surcharger inutilement les centrales d’urgence et de ne pas alarmer inutilement ses congénères, par exemple en diffusant des images sans préciser qu’il s’agit d’un exercice.