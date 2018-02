Toujours traqué, le pyromane fait des vraies victimes

État des lieux à la lampe de poche

Arraché brutalement à son sommeil à 4 h du matin par un appel téléphonique débutant ainsi: «Bonjour, c’est la police…» Le cœur qui bat à cent à l’heure est d’abord celui d’un père. La pire des nouvelles, envisagée un bref instant, n’est que mauvaise. «Il y a un problème avec votre laboratoire», lâche la voix au bout du fil. Le labo dentaire, sis au 18, rue de Carouge, angle rue Vignier, est celui d’Alfiero Piccirillo. Le problème annoncé se découvre une heure plus tard dans le faisceau de sa lampe de poche.



État des lieux dans le noir, avant le lever du jour. «Quand je suis arrivé, les pompiers étaient déjà repartis, explique le technicien dentiste. Le vitrier, appelé lui aussi en urgence, était en train de sécuriser ma porte d’entrée. C’est d’abord l’odeur de la fumée qui m’a frappé. Elle était vraiment forte et agressive. Puis j’ai découvert à l’œil l’ampleur des dégâts. La chaleur subite a fait exploser la céramique et fondre les résines. Nos fours à nous fonctionnent avec des paliers de refroidissement. J’ai vite compris que le parc à machines était détruit, que les produits utilisés, malgré leur conditionnement, étaient bons à jeter. Tout ce qui se fabrique dans notre laboratoire finit en bouche, c’est donc extrêmement sensible et précis à la fois. le geste reste foncièrement artisanal, on fait de la création sans être des artistes.»



Allez expliquer cela à l’assurance, qui vous réclame des factures, des documents et des montants écrits. «J’ai quitté mon lieu de travail le vendredi soir, je reviens le lundi au petit matin et je n’ai plus rien.» Sinon des interlocuteurs inédits, certains assez formidables d’ailleurs comme les nettoyeurs spécialisés, aux affaires du matin au soir, à l’attitude prévenante et aux mots justes. Ils bossent vite et bien mais tout le reste prendra du temps.



«Deux mois et demi pour la pose d’une vitre neuve, trois mois pour le délai de commande du mobilier technique. Avant mai, je n’aurai pas de labo dans un état correct, c’est-à-dire opérationnel. Tout cela parce qu’un mec se promène dans la rue et allume des feux au hasard de ses délires, en ciblant les scooters garés sous nos fenêtres.»



Th.M