Satigny inaugure un nouveau marché mensuel

À Satigny, il sera désormais possible de faire son marché le deuxième jeudi de chaque mois, en fin de journée… tout en profitant d’un apéritif concocté par des commerçants du cru. Une première pour les Satignotes, qui peuvent déjà se procurer les produits primeurs de Michel Abel tous les mardis et jeudis matin.

Inaugurée jeudi soir, cette nouvelle manifestation promet des artisans locaux et des produits originaux. Ainsi, fruits et légumes, cosmétiques naturels, fleurs, plantes, bouquets de saison, bijoux et artisanat seront mis en vente. Chiffons écologiques, truck épicerie végétarien, pain bio au levain, vins, bières artisanales, plats cuisinés, chocolats fins, gourmandises, croquettes pour chien, produits de nettoyage, sirops et confitures seront également proposés.

Ce projet, lancé par l’association Demain Satigny, avec le soutien des autorités communales, vise à encourager les bonnes habitudes de consommation. L’accent sera donc mis sur le local, les circuits courts, le durable, le bio et le zéro déchet. «Le rendez-vous se veut un espace d’échanges, de découvertes et de dégustation. Il fera la part belle à l’artisanat genevois», indiquent les organisateurs.

À l’occasion de ce lancement officiel, un verre ainsi qu’un goûter seront offerts par la Commune de Satigny, la Résidence et Villa Mandement ainsi que l’association Demain Satigny.

Les commerçants de la place du village resteront ouverts jusqu’à 20 h ce soir ainsi que lors des prochaines éditions du marché.

Le 2e jeudi de chaque mois de 16 h à 20 h sur la place du village. Informations sur www.demain-satigny.ch (TDG)