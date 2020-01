Réveil à coups de fusil pour les Eaux-Vives

«C'était assez choquant.» Ce touriste zurichois, croisé à la mi-journée alors qu'il pliait bagage après avoir passé la nuit dans un Airbnb de l'avenue de la Grenade, gardera un drôle de souvenir de son séjour genevois. Réveillé à l'aube en ce dimanche matin par des coups de feu, il a ensuite assisté à une opération de police de grande envergure.

La police cantonale confirme les faits. Elle a été alertée vers 5h55 ce dimanche matin par plusieurs habitants des Eaux-Vives: des déflagrations venaient d'être entendues. Les forces de l'ordre sont parvenues sur place très rapidement et ont vu trois individus prendre la fuite.

«Nous avons pu interpeller l'un d'entre eux qui était en possession d'une valise à roulettes contenant un fusil et des munitions, rapporte Alexandre Brahier, porte-parole. Cet homme a été mené au suivi judiciaire pendant que la brigade technique et scientifique effectuait des relevés. Des douilles ont été retrouvées.» Le secteur a été bouclé.

Des déflagrations ont encore ébranlé le quartier alors que la police était déjà sur place. Des tirs ont-ils eu lieu lors de l'interpellation?« Je ne confirme pas d'échanges de coups de feu, répond Alexandre Brahier. Il y a eu des détonations au moment même où nous intervenions.»

Plus tard, des retraités domiciliés avenue de la Grenade ont alerté la police. Ils avaient trouvé des impacts de balle dans le plafond d'une chambre de leur appartement, apparemment suite à des tirs venus de la rue.

À la mi-journée, les Eaux-Vives ont retrouvé leur quiétude. Certains riverains affirment n'avoir rien entendu. Tel n'est pas le cas de cette habitante de la rue de l'Avenir. «Des coups de feu nous ont réveillés, moi et mon mari, et j'ai d'abord cru les avoir entendus dans mon rêve, raconte Carolina. Trois voitures de police et deux autres banalisées étaient déjà présentes. Ils ont fouillé partout, notamment sous les voitures et interpellé quelqu'un dans une cour puis une autre personne, apparemment par erreur. Moi qui suis Brésilienne, je me suis dit que la Suisse devenait comme chez moi.»

L'individu interpellé est un Algérien résidant à Genève, né en 1993 et déjà bien connu des services de police. Les deux autres membres du trio courent toujours. Le fusil retrouvé provient du cambriolage d'un box à voitures du quartier des Eaux-Vives. Pour le reste, les motivations des tireurs restent à établir.