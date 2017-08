Repêchée en pleine ville dans le Rhône

Dimanche matin, vers 10 h 45, le Service d’incendie et de secours a dû intervenir au centre-ville pour repêcher une jeune femme tombée dans le Rhône. Celle-ci a chuté dans le bras gauche du fleuve, en amont du Bâtiment des Forces Motrices, et a été sortie consciente de l’eau vers la passerelle de la promenade des Lavandières. On ignore la raison de cette chute. AN.G.