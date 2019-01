Rajeuni et transformé, le Nord-Sud va bientôt rouvrir

Anne-Marie, habitante de la Servette et cinéphile avertie, se languit d’attendre depuis des mois la réouverture de son cinéma: le Nord-Sud. Et surtout elle s’inquiétait de ne voir entrer ou sortir aucun ouvrier de ce qui devait être un chantier, craignant même une fermeture un peu trop définitive. Ce ne sera pas le cas et la reprise des activités du cinéma devrait intervenir au début du mois d’avril prochain.

«Il est vrai que l’on ne distingue rien depuis la rue de la Servette puisque les entreprises passent par la cour, explique Aude Vermeil, directrice de Fonction: Cinéma, l’association genevoise pour le cinéma indépendant. Mais le chantier avance très bien et nous en avons presque fini avec les câblages électriques et le système d’aération.»

Une nouvelle salle

Si aujourd’hui les travaux vont bon train, les débuts ont été difficiles. La faute à des négociations interminables avec le propriétaire de l’immeuble qui ont retardé l’ouverture du chantier. Le cinéma a en effet fermé en mars 2018, mais les travaux n’ont pu débuter qu’en juin.

Cette salle appréciée mais devenue un peu vétuste avait certes bien besoin de se refaire une jeunesse. Le projet va en fait encore plus loin puisqu’il inclut la construction d’une seconde salle, mais bien plus petite. Un peu à l’image de ce qui a été réalisé au Bio, à Carouge. Ce nouvel espace de projection devrait être réservé à des films destinés à un public pointu ou à des longs métrages à succès mais en fin de parcours. «Je vous assure que le nouveau Nord-Sud sera très beau, poursuit Aude Vermeil. Nous avons respecté l’architecture des lieux.»

Grâce à une subvention

La remise en état de ce cinéma fait partie d’un programme plus vaste qui a bénéficié d’une subvention de 3,46 millions de francs de la Ville de Genève. Avant le Nord-Sud, le City et Cinélux ont eux aussi bénéficié d’une cure de jouvence. Ce sera ensuite le tour des trois salles du Scala d’être rafraîchies.

Si les autorités communales ont accepté d’aider une activité malgré tout commerciale, c’est que la situation des petits cinémas est devenue critique à Genève. Treize salles ont fermé depuis 1972 dans le canton. Il ne reste en tout et pour tout que sept cinémas indépendants à Genève: les quatre déjà cités, ainsi que les Grütli, le Ciné 17 et le Spoutnik.

L’autre argument plaidant en faveur d’une subvention publique réside dans la programmation différente qu’assurent ces salles par rapport aux multiplexes. Elles privilégient davantage les films d’auteur et plus encore ceux réalisés en Suisse. Concrètement, 80% des films suisses ne sont diffusés que dans le réseau des cinémas indépendants alors qu’il ne pèse que 16% du marché genevois.

Face à ces arguments, et malgré les réticences d’une partie de la droite, le Conseil municipal de la Ville n’avait pas hésité longtemps, en mai 2015, à donner le coup de pouce nécessaire à leur survie. «Il y a une économie qui a une vocation culturelle, avait plaidé le conseiller administratif Sami Kanaan. Nous avons parfois à nous poser la question de savoir si une aide publique a un sens. C’est le cas pour ces cinémas.»

(TDG)