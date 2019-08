Quand on scrutait le Rhône pour rire

Oserait-on aujourd’hui publier un article comme celui-ci, paru dans «La Tribune de Genève» du 10 août 1879? Espérons que oui, car il est drôle. Le journal met en garde contre une farce, jugée «assez peu spirituelle» et «vieille comme les rues», qui se répète fréquemment sur les ponts de l’Île, «toujours avec le même succès».

Le dernier avatar de l’histoire est récent: «Avant-hier, un badaud s’arrêtait sur la barrière du pont et regardait fixement le Rhône comme s’il avait aperçu quelque chose d’insolite, raconte le journal. Un second passant qui le voit regarder dans l’eau en fait autant et, n’apercevant rien, continue cependant à regarder. Au bout de cinq minutes, il y avait bien au moins une centaine de personnes qui encombraient le trottoir du pont. Les uns avaient fini par apercevoir un chat, d’autres un gros poisson, d’autres le cadavre d’un noyé. Mais notre badaud était parti depuis longtemps, fort réjoui de son succès.»

Une entourloupe d’un autre acabit est survenue en France voisine, poursuit «La Tribune». Un «beau gentleman» s’est récemment présenté à la Société des touristes de Grenoble: lui, comte de Vogué, annonçait l’arrivée prochaine du prince impérial Rodolphe d’Autriche (c’est le troisième des quatre enfants de la fameuse Sissi). Il requit avec succès toutes sortes d’aides (guides, porteurs, cartes) pour favoriser le séjour impérial puis, en attendant l’arrivée du prince, annonça qu’il partait pour une brève excursion, ce qu’il fit en emportant une lettre de recommandation. Huit jours plus tard, la Société des touristes guettait toujours le noble Autrichien et sa suite. En lieu et place, elle reçut la nouvelle de l’arrestation à Chambéry d’un soi-disant comte de Vogué, qui savait mener son monde en bateau. Il venait d’escroquer une banque locale à hauteur de 7800 francs.

Citons encore une supercherie narrée l’avant-veille. Elle concerne un contrebandier parti en train de Genève pour Lyon avec une cargaison de paquets de cigares. À Bellegarde, pour échapper au contrôle douanier, il cache dans ses poches «son importation prohibée». Problème: il a plus de paquets que de poches, si bien qu’il demande, tout sourire, l’aide de son voisin de wagon. «Cela vous gênerait-il, cher Monsieur, de vous charger de ces quatre petits paquets, le temps de passer la douane?» restitue le journal. Qui fournit aussi la réponse du compagnon de voyage: «Je ne demanderais pas mieux, mais je serais probablement fort empêché de vous les rendre», répond l’interlocuteur, lui aussi tout sourire. Et le voisin d’expliquer qu’il est «inspecteur de la douane».

Et sinon les Genevois semblent trouver que leurs facteurs sont trop stressés. Ils sont 3218 à avoir signé une pétition pour les soulager, en tout cas le dimanche. On parle d’abolir la seconde distribution dominicale du courrier! Les commerçants chênois et carougeois jugent que cela ne représenterait «aucune difficulté».