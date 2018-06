Quand les policiers intiment à un parti de rectifier ses arguments

La campagne en vue du scrutin du 10 juin sur la caisse de pension de la police se judiciarise. Après que les syndicats des forces de l’ordre ont attaqué en justice la brochure officielle de votation, la même corporation a mis sous pression un parti pour qu’il rectifie son argumentaire. Les Verts, en l’occurrence, ont retiré de leur site Internet quelques lignes où ils évoquaient les salaires de la police, décrivant comme typique en fin de carrière une rémunération annuelle de 184 486 francs.

C’est après avoir reçu une lettre d’avocat que le parti a obtempéré jeudi aux requêtes des syndicats policiers qui lui avaient déjà notifié leurs griefs à deux reprises. Dans ce pli du 29 mai, le conseil du Syndicat de la police judiciaire et de l’Union du personnel du corps de police (UPCP) met les Verts en demeure de corriger ces chiffres, voire de les retirer d’Internet, «et de publier un communiqué reprenant ladite correction, et faisant part des regrets de votre parti pour l’informalité commise».

«Propagande mensongère»

Me Romain Jordan invoque la jurisprudence pour écrire que «les partis politiques, s’ils ne sont pas soumis à un devoir aussi accru que les autorités, ne peuvent avoir recours à une propagande électorale mensongère». Le risque étant d’«induire en erreur les citoyens» et de «mettre en jeu la régularité du scrutin».

Président des Verts, Nicolas Walder dit s’être mis d’accord avec les syndicats pour éviter une guerre de chiffres. «Nos arguments pour accepter la nouvelle loi portent sur le principe plutôt que sur les montants», explique-t-il, précisant qu’il ne projette ni communiqué, ni excuses publiques. Le texte soumis au vote forcerait les policiers à payer de leur poche l’entier des cotisations de rattrapage dues à la caisse de pension quand le salaire augmente, mesure que les Verts jugent équitable, le reste de la fonction publique y étant déjà soumis.

Si le parti admet que les chiffres livrés sont sans doute peu représentatifs, l’épisode le laisse amer. «Je n’ai jamais vu en vingt ans de politique qu’on exige par lettre d’avocat de corriger un argumentaire et c’est spécialement choquant quand cette exigence vient d’un corps d’autorité comme la police, même si c’est par la voie syndicale, relève le chef de groupe, Mathias Buschbeck. C’est d’autant plus piquant que ces chiffres, loin d’être tombés du ciel, sont issus du rapport parlementaire et ont été fournis aux députés par les syndicats, ceux-là mêmes qui exigent leur rectification.»

Les rapports le confirment: les syndicats policiers ont livré ces données, sans savoir qu’elles se mueraient en boomerang, lors de leur audition du 9 décembre 2015. Le rapporteur de minorité Cyril Aellen (PLR) décrit cette présentation chiffrée comme «l’évolution de la rémunération type d’un gendarme qui fait une carrière complète au sein des forces de police». Sous la plume du rapporteur de majorité, François Bärtschi (MCG), on parle en revanche d’un exemple représentant la «carrière hypothétique» d’un commissaire.

Un «cas exceptionnel»

«Il s’agissait d’un cas exceptionnel, portant sur une personne ayant gradé très vite et destiné à montrer l’importance de la perte que pouvait représenter pour le collaborateur l’abandon de la prise en charge du rattrapage par l’État, assure Marc Baudat, président de l’UPCP. Il faut être fou pour croire que tous les policiers genevois finissent leur carrière avec de tels salaires!»

Les choses ont changé. La nouvelle loi sur la police, en force depuis 2016, a mis fin aux prises de grade automatiques. Dans les vieux usages de la maison, on était promu maréchal peu avant la retraite, ce qui assurait une rente excellente. Mais c’en est terminé.

Seuls 0,2% des policiers ou inspecteurs sont officiers supérieurs en fin de carrière, signale l’Office du personnel de l’État. Lequel qualifie ainsi le tableau incriminé de «pas totalement représentatif de la carrière habituelle d’un policier». Laquelle culmine le plus souvent en classes 17 ou 18. Dans cette dernière classe, avec une annuité maximale, le salaire annuel est de 131 172 francs. (TDG)