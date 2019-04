Pro Velo invite à mettre les mains dans le cambouis

«Entretien du vélo pour les null-es et par des null-es». Pour sa première soirée mensuelle de la bicyclette, organisée jeudi soir dans son arcade de Montbrillant, Pro Velo n’aurait pas pu choisir un intitulé plus accrocheur. Cycliste très occasionnel mais systématiquement négligent, dramatiquement sous-doué pour tout ce qui nécessite un brin d’habileté manuelle, le soussigné s’est en tout cas senti irrésistiblement attiré.

Comme une dizaine d’autres disciples, je me suis donc rendu chez Pro Velo, qui a dépêché son responsable des animations, le volubile Julien Hutin, pour nous extirper de nos ignorances respectives, divergentes dans leur gravité. À un extrême, il y a le génie de service, qui n’a aucun besoin du cours puisqu’il complète souvent les propos du conférencier et fournit la réponse à ses propres questions. À l’autre bout du spectre, il y a le gars qui sait à peine ce qu’est un guidon, fait semblant de comprendre (mais n’y parvient pas) et prend des notes frénétiquement parce qu’il doit écrire un article (oui, c’est moi).

«J’ai été une catastrophe pendant de nombreuses années jusqu’à ce que je me dise qu’il fallait que je me mette à maîtriser mon vélo», confesse Julien Hutin. Selon lui, avec un outillage sommaire et quelques produits de base, on peut «presque tout faire, à part la chaîne». Cela vaut en tout cas pour un vélo traditionnel, les engins électrifiés nécessitant plus souvent le recours à un professionnel. Et l’orateur d’exhorter: «Si on entretient bien son vélo, il roulera mieux, il freinera mieux, ce qui réduit d’un tiers le risque d’accident. Si je m’étais posé des freins plus puissants à 15 francs la pièce, j’aurais évité il y a quelques années de me casser une clavicule en heurtant un piéton qui passait au rouge.»

Voilà de quoi motiver ceux qui, comme moi, sont nés avec deux mains gauches affublées de moufles. Surmonter son handicap vaut la peine. Voici quelques bribes que j’ai retenues. Il faut veiller sans relâche au réglage de la selle parce qu’elle bouge toute seule (si on la démonte, la photographier d’abord, ça aidera au remontage). Les pédales aussi: elles se desserrent ni vu ni connu et il faut y remédier. Idem pour les pneus qui expirent tous seuls et sont donc chroniquement dégonflés. Le coup de pompe s’impose tous les quinze jours en cas d’usage quotidien, à chaque reprise pour les intermittents. La chaîne «ne doit être ni sèche, ni mouillée», dixit notre coach. À huiler donc régulièrement, puis enlever l’excès avec un chiffon. Quelle huile? Mieux vaut n’importe laquelle qu’aucune. Surtout quand on est confronté à la poussière et au pollen, il faut décrasser souvent les petites mollettes des changements de vitesse sur la roue arrière (des galets, selon le génie): cela évitera de tout bousiller. Vérifier aussi les freins (c’est vital). Vérifier encore l’alignement des vitesses. Si le roulement fait «tikitikitiki», tout va bien, alors que le «krrrouikh» est signe de péril.

Conclusion d’un participant. «C’est génial, on apprend plein de trucs!» Ma conclusion personnelle: je promets de m’initier au maniement de la pompe à vélo au cours de la décennie à venir. Prochaines soirées le 23 mai dès 18 h 30 (sur le transport par vélo ou cargo électrique) puis le 13 juin (sur les joies de la crevaison et de la rustine). C’est au 4, place de Montbrillant. Gratuit, chapeau à la fin. (TDG)