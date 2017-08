Prière de ne pas déranger les poissons de l’Allondon

Un vague souvenir d’enfance nous a fait prendre le chemin de l’Allondon. C’était à l’autre bout du monde, quelque part en direction du Jura, en famille, le dimanche, avec une glacière rouge et des saucisses. Une trentaine d’années plus tard, aucun panneau n’indique le chemin de l’Allondon. Mais quand on voit la route s’élever et chuter entre les vignes du Mandement, on comprend que c’est là. L’Allondon s’écoule sous le pont de Malval.

Face à la bâtisse de Pro Natura, il faut suivre l’odeur de la vase. Dans les souvenirs, nous étions des dizaines, entassés et désordonnés. Désormais, les ados amoureux ont leur grève privée, les enfants d’un centre aéré aussi, tout comme un père de famille et ses deux enfants, le regard plongé dans l’eau à la recherche de grenouilles.

L’écart entre la vision peuplée du passé et celle du présent, sauvage, s’explique. Dans les années 90, on comptabilisait jusqu’à 4000 personnes autour de l’eau. Les nombreuses mesures de protection du milieu naturel ont changé «la Petite Provence».

Désormais, un écriteau tente de dissuader les baigneurs. En été, quand les débits sont faibles, la baignade et les barrages de pierres perturbent la libre circulation des poissons, lit-on. On y plonge quand même les chevilles. «Ici, elle est chaude parce que peu profonde. Mais plus haut, c’est frais», témoigne un moniteur du centre aéré, dégoulinant. Au même moment, le jeune papa a enfin réussi à enfermer une grenouille entre ses mains, «la deuxième aujourd’hui seulement».

A 14 h 30, «on se sèche et on y va». Un peu plus haut, la curiosité nous mène au camping. Avant la sieste, l’heure est à la vaisselle aux lavabos communs. Il faut repartir en se promettant que la prochaine visite n’attendra pas une trentaine d’années. (TDG)