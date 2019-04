Premier jugement confirmé : 20 ans de prison pour l’assassin

La défense n’a pas été entendue, qui réclamait l’acquittement de son client; le Ministère public non plus, qui demandait que le prévenu soit condamné à la prison à vie. La Chambre d’appel et de révision de Genève a donc confirmé le dispositif du premier jugement prononcé en juin 2018 et renvoyé l’assassin de la petite Semhar en prison pour vingt ans, une peine privative de liberté assortie d’une mesure d’internement ordinaire.

Déni et «sadisme sexuel»

Laquelle mesure est justifiée pour les mêmes motifs que précédemment, à savoir «le trouble mental chronique» de cet ancien chauffeur de taxi de 43 ans, souffrant de «sadisme sexuel», décrit par les experts comme un individu dangereux, présentant un risque de récidive élevé, enfermé qu’il est dans son déni, n’ayant toujours pas reconnu les faits qui lui valent aujourd’hui d’être condamné une deuxième fois.

Des faits gravissimes dont la relecture permet, une fois encore, d’écarter le moindre doute. Aux yeux de la Cour, l’intervention d’un tiers, avancée par la défense, insistant pour dire que cette piste n’avait jamais été vraiment creusée par les enquêteurs, ne résiste pas à l’épreuve de la réalité. Il aurait fallu que Semhar ouvre la porte à un inconnu, à l’heure du dîner, en plein été, un homme sans lien avec les lieux et les protagonistes.

«Après l’avoir contrainte sexuellement, puis étranglée pendant quatre longues minutes, il a dissimulé son corps»

Or, ce soir-là, en août 2012, la victime a bel et bien ouvert à un familier, selon la version retenue. «Le prévenu savait qu’il serait seul avec l’enfant. Après l’avoir contrainte sexuellement, puis étranglée pendant quatre longues minutes, il a dissimulé son corps sous le lit parental, afin de se donner le temps de se fabriquer un alibi», a résumé la présidente Alessandra Cambi Favre-Bulle.

Rien ne permet non plus de donner du crédit à «la théorie du complot», s’agissant des autres victimes, qui ne se connaissaient pas, qui vivaient à bonne distance les unes des autres, et qui ont subi de multiples viols, contraintes sexuelles et séquestrations répétées. Complot inventé que l’accusé imputait à la communauté éthiopienne dont il est issu.

Ses membres étaient, certes, nombreux ce mercredi 3 avril en milieu d’après-midi, à faire le déplacement du Palais de justice. La salle d’audience était pleine, comme elle le fut l’été dernier. On avait alors dû ouvrir la galerie pour permettre à tout le monde (près de 170 personnes) d’assister au premier verdict. Cette fois, plus de 30 personnes ont été obligées d’attendre à l’extérieur, dans le couloir, la jauge de la salle de repli étant trop petite pour satisfaire toutes les demandes. Une attente dans le calme, sous une surveillance policière renforcée.

Avocats du condamné, Me Spira et Hayat, dont l’appel a été rejeté, feront probablement recours au Tribunal fédéral. La lourdeur de la peine, confirmée en deuxième instance, les y encourage à nouveau. Quant à l’avocat de la partie civile, Me Robert Assaël, il s’est exprimé au nom des parents: «Je ressens une émotion, car cela fait bientôt sept ans que je porte la famille et suis la petite voix de Semhar. Elle a été entendue! C’est un soulagement pour la famille, même si cet arrêt ne la fera pas revenir.»

«Qu’elle repose en paix»

Il ajoute: «La Cour a rendu un arrêt solide et très bien motivé, dénotant une parfaite connaissance de la procédure. Elle a balayé la version fantaisiste du prévenu et a relevé l’extrême atrocité de ses actes.» L’homme est reparti entre deux gendarmes. La salle est restée silencieuse, respectant les consignes de la présidente, qui avait annoncé qu’elle ferait évacuer l’auditoire à la première manifestation, verbale ou visuelle.

Ainsi avait-elle prévenu qu’elle ne tolérerait pas que soient portés les tee-shirts sur lesquels avait été imprimé le visage de la jeune victime. Ils étaient de couleur blanche en 2018. Ils étaient jaunes hier, avec ces mots en guise de légende: «Justice pour Semhar. Qu’elle puisse enfin reposer en paix.»

(TDG)