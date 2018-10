Pour la Genève internationale, la mobilité locale est aussi un enjeu

Dédier ses journées au sort de la planète ou à la recherche fondamentale sur les origines de l’univers n’empêche pas de râler, comme tout un chacun, dans les bouchons qui engluent Genève matin et soir. Des engorgements que contribuent aussi à former les quelque 30 200 personnes qui œuvrent pour le secteur public international établi dans le canton. À l’initiative du Club suisse de la presse, un débat a exploré lundi les relations entre la Genève internationale et la mobilité.

Serge Dal Busco, conseiller d’État chargé des Transports, et Laurent Jimaja, maire du Grand-Saconnex, ont donné la réplique à Charlotte Warakaulle, directrice des relations internationales du CERN. Ce laboratoire géant ne fait pas que percuter des hadrons: il s’implique dans l’amélioration des flux dans son voisinage. Il a ainsi cofinancé, en 2016, un itinéraire cyclable, sur sol français, reliant ses sites de Meyrin et Prévessin. «Il faut être un peu casse-cou pour circuler à vélo à Genève», glisse en passant Laurent Jimaja. Le CERN a par ailleurs pris en charge une partie de la facture de l’esplanade des Particules, le nouveau pôle multimodal au plancher bleuté qui sert de devanture à son entrée principale.

Le centre intègre la question des transports dans ses cogitations au sujet de la gestion de ses différents sites à l’horizon 2030. «Nous avons reçu, cet automne, 4300 réponses à un sondage. Celui-ci montre que les transports publics sont utilisés quand ils sont proposés, relate Charlotte Warakaulle. Moins de la moitié des utilisateurs basés en Suisse recourt à la voiture alors que cette part dépasse 70% pour ceux installés en France. Mais ils sont plus de 25% à être disposés à modifier leurs habitudes si une offre est disponible. On est prêt à changer, si on peut.»

Serge Dal Busco acquiesce, mais il tempère. «Oui, quand des alternatives confortables et crédibles existent, les gens les utilisent, mais une offre importante ne suffit pas, réplique le ministre. La politique en matière de parking peut avoir un effet de levier important.» Car les gens ont plus tendance à se rendre en voiture au travail si un parking y est disponible et encore davantage s’il est gratuit. Le magistrat veut fiscaliser ces avantages et, en ville, mieux combattre la fraude sur les stationnements sur la voie publique. «D’autres mesures seront détaillées bientôt», annonce-t-il.

Mais à Genève, la politique locale de la mobilité est forcément internationale au vu de la proximité de la France. Et de ce côté-là, il tarde au Canton de voir poindre les parkings relais prévus à proximité des gares haut-savoyardes qui, dès décembre 2019, seront desservies par le nouveau réseau ferroviaire régional Léman Express. «On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif, certains maires appliquent le programme, d’autres pas, déplore Serge Dal Busco. Attirer du trafic vers le centre des villages, où se trouvent souvent les gares, nourrit des craintes, mais c’est nécessaire au vu de la dispersion de l’habitat en France voisine.» D’autres efforts devront être fournis «à destination», c’est-à-dire à Genève, pour juguler une «offre surabondante».

Le ministre précise ne pas être un ennemi de la voiture, surtout du fait qu’il a une bonne excuse pour en utiliser une, son véhicule de fonction étant une Tesla. Des réalisations routières figurent ainsi également au menu des investissements prévus ces cinq prochaines années, à hauteur de 1,5 milliard de francs, dans des infrastructures de mobilité. Parmi elles, la route des Nations, qui reliera le quartier international à l’autoroute en évitant aux 12 000 administrés saconnésiens de Laurent Jimaja d’en subir les nuisances. (TDG)