Pollués, les potagers seront remplacés par des bacs

Les potagers urbains du quartier de la Tambourine, à Carouge, sont bel et bien pollués au plomb et à la dioxine. Les résultats des dernières analyses confirment les conclusions transmises en décembre aux jardiniers. Lors d’une séance organisée la semaine passée, les autorités municipales ont donc maintenu l’interdiction de cultiver les parcelles. Afin que les habitants puissent continuer leurs cultures, des bacs remplis de terre propre seront installés.

Pour affronter les horticulteurs en herbe, au cours de la séance d’information, la Mairie n’a pas lésiné sur les moyens: les trois magistrats étaient présents, accompagnés du directeur du Service de géologie, sols et déchets de l’État de Genève, des médecin et chimiste cantonaux ainsi que de divers acteurs du quartier. «Je crois qu’il y avait plus d’officiels que d’habitants», relève, amusée, Geneviève Donnet, détentrice d’un potager.

C’est que le courrier de décembre était mal passé auprès de la quarantaine de jardiniers concernés. Beaucoup s’interrogeaient sur la présence de substances nocives alors que les autorités municipales leur avaient garanti une terre saine suite à des tests réalisés avant l’ouverture des potagers. Le maire, Nicolas Walder, avait alors expliqué qu’ils n’avaient pas procédé aux mêmes analyses.

Le plomb et la dioxine ont été détectés cet automne, lors de forages en vue d’un important projet immobilier prévu sur la parcelle. Comme lors de chaque chantier, la terre à excaver est examinée pour déterminer si elle peut être valorisée ou doit être décontaminée.

Étrangement, ce type de contrôle n’est pas obligatoire pour les terres cultivées. «Du point de vue de la sécurité alimentaire, on s’interroge sur les sols uniquement lorsque des problèmes sont décelés dans les denrées alimentaires», précise Patrick Edder, chimiste cantonal. Les propriétaires des parcelles sont toutefois censés s’assurer de la salubrité de leur terre. À eux cependant d’évaluer les risques et la nécessité d’une analyse.

Au vu de l’expérience de Carouge, ces inspections ne devraient-elles pas être rendues systématiques pour toutes les cultures et potagers du canton? «Cela demanderait un travail énorme pour, fort heureusement, trouver très rarement une contamination, estime le chimiste. Genève possède un cadastre des sites pollués. Nous savons les lieux qui ont abrité des activités industrielles. Néanmoins, cela n’évite pas toujours les mauvaises surprises. Il arrive que d’anciennes pollutions comme des décharges sauvages n’aient pas été répertoriées.»

À Carouge, l’origine des substances demeure inconnue. Les taux de pollution enregistrés s’avèrent toutefois bas. Au-dessus du seuil de tolérance, mais au-dessous du seuil d’assainissement.

Les bacs de terre qui seront prochainement installés par la Mairie sur les potagers actuels diminueront de moitié la surface cultivable pour les habitants. «Nous sommes un peu tristes mais c’est mieux que rien», relativise Geneviève Donnet.

Le chantier du projet immobilier démarrant en 2020, une solution plus pérenne devrait être imaginée d’ici-là.

(TDG)