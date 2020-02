Piétonisation du centre-ville: «Les initiants se tirent une balle dans le pied»

L’initiative municipale que la gauche veut lancer pour piétonniser le quartier de Rive et des Rues Basses fait tousser le ministre cantonal de la Mobilité. Serge Dal Busco juge le moment mal choisi avant le référendum cantonal de mai sur l’assouplissement des règles de compensation du stationnement et le vote communal de septembre sur le projet de parking de Clé-de-Rive, couplé à une zone piétonne. Entretien.

Pourquoi cette réaction?

Je suis bien sûr démocrate et je respecte les droits populaires, mais je suis irrité face à cette frénésie à laquelle la période électorale n’est pas étrangère. On voit bien aussi le lien avec le référendum contre Clé-de-Rive: les initiants veulent prendre le contre-pied, en piétonnisant mais sans faire de parking. Or, c’est contre-productif, ils se tirent une balle dans le pied. L’enjeu actuel, c’est le référendum du 17 mai sur la compensation des stationnements, une réforme autour de laquelle nous avons réuni une large majorité, comprenant les milieux économiques. Si cette réforme est approuvée, on pourra enfin appliquer la LMCE (ndlr, le compromis sur la mobilité de 2016) et donner priorité aux modes doux et aux transports publics dans le centre, ce qui va dans le sens des initiants.

Justement, ils ne font que demander l’application de la loi cantonale!

Oui mais pour l’appliquer, on a besoin d'assouplir les règles de compensation des places de parc. Jusqu’ici on a une belle majorité pour aller dans ce sens, mais elle risque de partir en lambeaux. Les milieux économiques qui ont soutenu la réforme menacent de rompre ce consensus face à cette proposition extrême et irréaliste de la gauche et des Verts. Si la réforme du stationnement ne passe pas, on ne pourra pas apaiser le centre, on n’avancera pas d’un iota.

En quoi est-il irréaliste de piétonniser un centre urbain? Tant de villes l’ont fait!

Certes, mais nous sommes à Genève! Les normes régissant le statut des rues, leur piétonnisation ou la compensation des places de parc sont de rang cantonal. Ces règles de compensation, actuelles ou même révisées, ne permettent pas la piétonnisation voulue par les initiants dont les calculs sont hasardeux. On ne pourrait notamment pas recourir aux ouvrages de La Cluse et de la gare des Eaux-Vives comme ils le prétendent. Une initiative communale ne peut pas défaire les règles cantonales. Le danger, c'est que la piétonnisation demandée est impossible au vu de la loi sur la compensation et que la promotion de cette idée rendra impossible d’assouplir cette même loi! J’ai envie de renvoyer dos à dos ces initiants et le TCS qui a lancé le référendum contre l'assouplissement qui sera soumis au peuple en mai. Dans les deux cas, on a affaire à des gens qui agissent de façon à détruire les consensus trouvés si bien que les guerres de tranchées reprennent. J’en appelle à la raison et au travail de fond.