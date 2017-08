Motos sur voies de bus: phase-test à Genève

A Genève, les deux-roues motorisés peuvent désormais circuler sur une voie de bus à la route des Jeunes. La phase-test de cette mesure destinée à fluidifier la circulation a été lancée lundi. Un premier bilan sera établi dans trois mois.

Autorisé par l'Office fédéral des routes, le test concerne la portion de la route des Jeunes située entre le parking P R Etoile et le centre commercial de La Praille, dans le sens Acacias-Bachet, a indiqué mardi le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA), confirmant une information du Matin. Une signalisation spécifique - panneau et marquage au sol - a été mise en place.

Le conseiller d'Etat Luc Barthassat, en charge du DETA, avait annoncé en avril 2016 vouloir ouvrir les voies de bus aux motos et scooters. La phase-test d'un an sur six tronçons à fort trafic aurait dû commencer en juin de la même année, mais elle a été bloquée par un recours de la Ville de Genève.

Deux autres tests prévus

En l'absence de préavis obligatoire de la Municipalité, la justice a annulé les trois tests prévus sur son territoire, notamment sur le pont du Mont-Blanc et sur la route de Ferney. Les tests prévus au Grand-Saconnex et sur la route de Drize seront lancés une fois que le bilan intermédiaire à trois mois sera établi, en collaboration avec la police cantonale.

Appliquée à Baden (AG), la mesure vise à soulager les voies de circulation et à faciliter le déplacement des 55'000 deux-roues motorisés immatriculés à Genève, un nombre qui a doublé en 20 ans. Les défenseurs d'une mobilité douce estiment au contraire qu'elle va engendrer une hausse du nombre de motocycles et des nuisances tout en entravant la vitesse commerciale des transports publics. (ats/nxp)