Meyrin manque de trams? Les remèdes se multiplient

Plein comme un œuf. C’est l’expression familière qui peut souvent venir à l’esprit à bord du tram 18 quand il dessert Meyrin. Les véhicules, qui circulent avec une cadence moyenne d’environ neuf minutes aux heures de pointe, sont parfois bondés dès les abords du bout de la ligne, au CERN.

«La saturation s’observe surtout aux heures de pointe du soir et du matin, mais parfois aussi à des horaires plus inattendus, en plein après-midi, témoigne Martin Trippel, membre de l’association des habitants de Meyrin. Les cadences du bus de Saint-Genis ont augmenté, si bien que beaucoup plus de Français prennent le tram au CERN. Quand vous ajoutez les habitants du nouveau quartier des Vergers qui montent à l’Hôpital de la Tour ou Meyrin-Village, la place vient à manquer.»

Essor en deux temps

Que faire? Les idées commencent à fourmiller. La Communauté d’intérêt pour les transports publics (Citrap) vient d’élaborer un projet en deux temps, qu’elle a transmis au ministre des Transports, Serge Dal Busco.

«Dans un premier temps, on jouerait sur les fréquences pour améliorer la situation, résume Michel Ducret, président de la Citrap Genève. Dans un second temps, on préconise de construire le barreau ferroviaire de l’avenue de Vaudagne qui avait été envisagé initialement et dont on s’aperçoit aujourd’hui qu’il aurait été utile. Avec cette nouvelle infrastructure, un tracé entrelacé des deux lignes actuelles offrirait une desserte suffisante à Meyrin.» Tel qu’il a été bâti durant la précédente décennie, le réseau meyrinois présente une structure en Y. La Citrap voudrait créer un lien entre les branches divergentes.

De son terminus actuel de la Gravière, la ligne 14 rallierait Meyrin-Village par le nouveau tronçon pour se diriger vers le centre-ville puis emprunterait l’actuel tracé de la ligne 18. À l’inverse, celle-ci relierait le CERN à la cité nouvelle de Meyrin en rejoignant grâce aux nouveaux rails de l’avenue de Vaudagne l’actuel parcours du 14. Le nouveau tronçon serait équipé d’arrêts à quai central et d’une signalétique adéquate afin que les passagers ne s’égarent pas dans cet écheveau de lignes. Une halte y serait créée spécialement pour desservir le quartier des Vergers.

Quant à la première étape, immédiatement réalisable puisque ne nécessitant pas de chantier, elle prévoit un nouveau maillage du réseau cantonal de tram. Seule la ligne 15 serait laissée autonome (notamment à cause de son arrêt du boulevard Georges-Favon, trop exigu pour accueillir tous les types de convois). Dans ce modèle, la nouvelle ligne 17, qui desservira Annemasse dès décembre, doublerait la ligne 12 jusqu’au centre-ville puis suivrait le tram 14 jusqu’à Bernex. Toutes les lignes adopteraient une cadence de six minutes, avec des passages toutes les trois minutes sur les tronçons desservis par deux lignes. Près du CERN, où le tram 18 roule en solo, on obtiendrait ainsi une meilleure fréquence qu’aujourd’hui.

Un plan dissident

L’idée ne fait toutefois pas l’unanimité au sein même de la Citrap, dont Martin Trippel – à nouveau lui – est le secrétaire général national. Lui prône une nouvelle infrastructure plus ambitieuse, créant une boucle à Meyrin. De la Gravière, la ligne 14 serait prolongée via Champs-Fréchets et le bas du quartier des Vergers pour rejoindre le tracé de la ligne 18.

«Mon projet serait sans doute plus long et plus cher à réaliser, ce qui le rend moins passable sur le plan politique, admet Martin Trippel. Mais il offre plus de réserve de capacité pour l’avenir.»

D’autres fées se penchent sur le sort des usagers meyrinois des transports publics. Le député Guy Mettan a récemment interpellé le Conseil d’État par le biais d’une question écrite. Dans sa réponse, l’Exécutif annonce que la ligne 18 pourrait être doublée, du CERN à Blandonnet, par le bus 68, qui dessert Saint-Genis. (TDG)