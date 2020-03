Même en temps d'épidémie, le contrôle du stationnement continue

Même en «situation extraordinaire» au sens de la Loi sur les épidémies, les règles usuelles s'appliquent encore. Il en va ainsi en tout cas pour le parcage de rue. Les agents du service du stationnement de la Fondation des parkings continuent leurs tournées en ville et dans les autres communes où elle en a la mission. Et cela étonne de nombreuses personnes qui s'en ouvrent sur les réseaux sociaux.

«Ils nous disent de rester à la maison mais à première vue ce n'est pas pour tout le monde», grince une voix. Un autre internaute juge le service en question non-essentiel et sans pitié alors que, écrit, «nous entrepreneurs laissons nos voitures garées, fermons les portes de nos entreprises, mettons nos employés au chômage technique, vivons des moments d'incertitude». «Les gens ne sortent pas, forcément ils ne vont pas bouger leurs voitures», s'insurge une usagère. Ailleurs, on tente de lancer un boycott des bûches qui seraient décernées en pareilles circonstances.

Ces critiques, la Fondation les tempère. «La décision a été prise en concertation avec les polices municipales du Canton de maintenir un contrôle du stationnement minimum, axé en priorité sur les interdits, représentant une gène ou une mise en danger potentielle des usagers», explique Emmanuelle Merle, au nom de l'entité parapublique.

Quid de l'impossibilité de déplacer sa voiture si on est confiné? L'argument est rejeté. «Les habitants devant rester chez eux et qui garent leur véhicule sur la voie publique ont un macaron de quartier qui donne un droit annuel de stationnement en zone bleue», relève la porte-parole.

Celle-ci souligne que la présence uniformée sur le terrain a un effet rassurant pour une partie de la population, ce qui a favorisé la décision du maintien de l'activité. Quant aux questions sanitaires, les agents présentant des vulnérabilités particulières ne sortent pas et les autres ne sont guère exposés, patrouillant à l'air libre et pouvant le faire seuls plutôt qu'à deux s'ils le souhaitent. Enfin, la Fondation annonce qu'à la demande d'hôpitaux publics et privés, elle s'active à chercher des solutions rapides et temporaires de stationnement pour le personnel soignant quand celui-ci ne souhaite plus emprunter les transports publics.