MSC Croisières à Miami

Le maire de Miami et le directeur de son célèbre port étaient à Genève jeudi, pour signer un contrat avec la division croisière du groupe MSC. Carlos Giménez et Gianluigi Aponte, fondateur et propriétaire de la multinationale genevoise, ont signé un accord non contraignant («non binding agreement») portant sur le développement par MSC Croisières d’un gigantesque terminal dans ce port floridien. Deux géants des mers – des paquebots capables de chacun accueillir 7000 passagers – du groupe privé genevois doivent y stationner.

MSC Croisières franchit ainsi un jalon clé de son expansion phénoménale. La famille Aponte, propriétaire de l’entreprise, accélère en 2003 le développement de sa division consacrée aux croisières, qui avait alors trois bateaux. Un plan d’investissement de 5,5 milliards d’euros pour créer dix bateaux, est mis en œuvre.

De 2003 à 2014, MSC Croisières passe de 72 000 passagers à 1,7 million. Et devient la principale compagnie de croisières en Europe, et la quatrième du monde, derrière Carnival Cruise Line, Royal Caribbean Cruises et Norwegian Cruise.

En 2014, un nouveau plan d’investissements, à 9 milliards d’euros, doit lui permettre de tripler le nombre de ses passagers en 2026. Quatorze paquebots doivent venir renforcer sa flotte dans les huit années à venir. Après avoir concentré son développement sur les mers du Vieux-Continent, MSC Croisières vise désormais les océans de la planète. Au large de l’Afrique du Sud, de la Chine, en Amérique latine. Surtout à Miami, le principal port de croisières du monde, porte d’entrée vers les Caraïbes.

«Notre industrie souffre d’une fausse image associée à «La croisière s’amuse» (ndlr: une série télévisée des années 80). Une croisière permet de voyager en sécurité et à moindre prix», indiquait récemment dans nos colonnes Pierfrancesco Vago. Le président de MSC Croisières relevait que le marché de la croisière croît de 8% par an. Aux États-Unis, où le taux de pénétration est le plus élevé, à peine 3% des gens ont fait une croisière dans leur vie. En Europe, on est à 2%.

MSC Croisières, dont les bureaux sont à l’avenue Eugène-Pittard (sa maison mère MSC siège au chemin Rieu), a également ouvert en novembre une importante boutique à Zurich. En Suisse, MSC emploie 1100 personnes, la plupart à Genève.

