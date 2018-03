Luc Barthassat, le motard qui pétarade dans les écueils de la mobilité genevoise

C’est l’élu de droite qui a remis la main sur les Transports à Genève, après douze ans de gestion Verte. Une révolution? Oui et non. Si Luc Barthassat a brandi des symboles (réouverture à la circulation de petites rues en début de mandat, par exemple), revendiqué son passé de motard et n’a cessé de conspuer les écologistes (qui le lui ont bien rendu), son bilan est plus centriste qu’on pourrait l’escompter. Il est aussi moins plein que le ferait croire son intense et tonitruante communication.

Le démocrate-chrétien a inauguré un style de gouvernement, transmis en direct permanent sur Facebook. Son département apprécie diversement la personnalité du ministre. Certains y sont attachés, louant sa proximité aux gens et au terrain, son pragmatisme, son côté fonceur. D’autres décrivent un patron autoritaire, peu à l’écoute car accaparé par son smartphone, épuisant, intervenant dans les détails opérationnels, faute d’être capable d’une vision globale et d’une maîtrise des dossiers complexes. Trois des six directeurs généraux du département sont partis sous son règne, tout comme d’autres cadres (à la communication et aux RH).

Transports publics lésés

Lors de son investiture, on attendait de lui qu’il lance les travaux de la route des Nations (ce qui a été fait, malgré un recours) et des liaisons routières de Genève-Sud (toujours controversées). S’il n’y avait pas eu de retard, il aurait dû inaugurer le CEVA en 2017 tout en lançant l’extension du tram vers Saint-Julien (coincé par 254 oppositions). En matière de transports publics, la législature devait servir à préparer l’avenir en digérant l’essor du réseau et sa refonte de 2011. Résultat? Les infrastructures futures (tram et train) sont mal parties auprès de la Confédération, qui a dévalué la plupart des projets genevois importants au stade actuel des procédures. La législature a tout de même vu aboutir les pourparlers sur l’agrandissement de la gare de Cornavin, entamés par Michèle Künzler: Genève y a obtenu un apport accru de Berne.

Le réseau, lui, a vécu de dures années, avec notamment une grève en 2014 (qui a valu à Luc Barthassat d’être recadré par ses collègues suite à ses propos virulents). Les prestations ont subi un recul inédit de 6%. Est-ce sa faute? «Les transports publics sont le gros point noir dans son bilan, qu’on parle de fonctionnement ou d’investissements», juge le Vert Mathias Buschbeck. «Il a été victime de problèmes tarifaires qu’on doit à la gauche et au MCG», plaide Michel Ducret (PLR). Le démocrate-chrétien a subi deux revers face au peuple sur les tarifs, privant de moyens les TPG jusqu’à ce que la gauche et le MCG imposent, contre son avis, un relèvement du subside. Pour Pierre Vanek (Ensemble à Gauche), Luc Barthassat «a opté pour un chantage sur les prestations, forçant le parlement à intervenir pour rattraper le terrain perdu».

La fluidification, sa croisade

Et sur la route? Le ministre a multiplié les mesures allant dans le sens d’une fluidification des flux, en leur faisant une publicité tapageuse: ondes vertes (avec 1800 heures de bouchon épargnées, selon ses services), orange clignotant la nuit ou autres ajustements. Il a ferraillé pour les scooters et motos, leur offrant de nouveaux parkings ou testant leur accès aux voies de bus. Il a décroché 50 millions de francs pour moderniser les feux, faisant espérer une régulation plus fine. Il s’est investi pour la traversée du lac, qui a reçu un aval de principe du peuple en 2016, mais il peine depuis lors à obtenir un crédit d’études pourtant réduit par rapport à ses espoirs initiaux. Des efforts dont les milieux routiers lui savent gré. Mais l’UDC Stéphane Florey formule ce qui s’y murmure souvent: «On ne roule pas mieux qu’avant.»

Son bilan ne se résume pas à des mesures favorables au transport privé, selon le TCS, qui rappelle en avoir combattu certaines. Car Luc Barthassat est œcuménique: il a aussi tenté de créer des trottoirs ou fait ouvrir des pistes cyclables, notamment sur le pont du Mont-Blanc. Le point fort de la législature reste l’adoption d’une loi-cadre sur la mobilité, dont la paternité lui est disputée par le Grand Conseil. Ce compromis priorise les modes de transport selon les zones du canton. C’était déjà l’approche de Mobilités 2030, la stratégie adoptée sous Künzler. Mais peut-être fallait-il un ministre de droite pour persuader le camp bourgeois qu’une grande ville doit se libérer de la voiture. Ce principe reste abstrait sur le terrain, à la différence des ondes vertes.

Les problèmes à la source

On peut ajouter au crédit de Luc Barthassat les initiatives pour la qualité de l’air, comme le projet de macaron qui permettrait de bannir les véhicules les moins propres lors de pics de pollution. Mais les défenseurs de l’environnement restent sceptiques: «Ce serait mieux si, au lieu de gérer les pics de pollution, Luc Barthassat en faisait davantage pour les éviter», relève Jean-Pascal Gillig, secrétaire régional du WWF, qui pointe le manque de cohérence et de vision d’un ministre qui viserait rarement les causes des problèmes. Ainsi, renchérit-il, la petite poubelle verte pour déchets organiques, distribuée à la population, «augmente le taux de recyclage, mais rien n’est fait pour réduire les déchets à la source».

Si les milieux agricoles se réjouissent d’avoir trouvé en Luc Barthassat une oreille attentive, les défenseurs de l’environnement, eux, jugent que l’écologie sort perdante de la législature. En particulier, la fusion des directions de l’Agriculture et de la Nature ne convainc pas. «Les ressources allouées à la nature ont baissé», déplore la députée Verte Delphine Klopfenstein, qui trouve le magistrat frileux en matière d’agriculture biologique et de lutte contre les pesticides.

Jean-Pascal Gillig salue quand même Luc Barthassat pour sa «stratégie Biodiversité 2030, menée à travers un large processus consultatif». C’est aussi la consultation qui a débloqué le dossier de la plage des Eaux-Vives. «Mais Luc Barthassat n’avait pas vraiment le choix, nuance l’écologiste. C’était un des moyens pour réaliser la plage dans le respect des normes environnementales.»

