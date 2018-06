Logements sociaux, PPE: la Praille de demain divise

Quel type d’habitat faut-il prévoir dans le secteur Praille-Acacias-Vernets (PAV)? C’est l’objet de la loi qui est soumise au peuple le 10 juin. Celle-ci fixe le nombre de logements par rapport aux futurs emplois et définit des parts de logements subventionnés ainsi que d’appartements à vendre.

La loi est soutenue par le Conseil d’État, la gauche, les syndicats et l’Asloca, qui recommandent de voter oui. Les associations patronales et immobilières ainsi que les partis de droite sont contre la loi, malgré quelques dissidences. Président de la Chambre genevoise immobilière (CGI), Pascal Pétroz croise le fer avec le conseiller d’État Antonio Hodgers.

M. Pétroz, 62% de logements sociaux, c’est trop, dites-vous. Pourquoi?

À Genève, il existe une tradition de mixité sociale, de diversité, qui mélange des gens de tous les horizons, de toutes les cultures. Cette tradition, on ne peut pas la bafouer en concentrant autant de logements sociaux au PAV.

M. Hodgers, vous faites fi de cette tradition?

La loi parle de logements d’utilité publique (LUP) et non pas de logements sociaux. M. Pétroz mélange les termes. Des logements sociaux au sens où il les entend, au sens français du terme, il n’y en aura que 19%. C’est ce qu’on appelle des HBM. Le reste des LUP est destiné à la classe moyenne: une famille de quatre peut y habiter avec un revenu allant jusqu’à 248 000 francs.

M. Pétroz, en comparant Sarcelles, une banlieue française, au PAV, vous ne forcez pas le trait?

C’est une formule choc, mais je l’assume. Un LUP est un «logement à caractère social destiné aux revenus modestes», c’est écrit sur le site Internet de l’État. Et il n’y en aura pas 49%, comme le dit le Conseil d’État, mais bien 62%.

Antonio Hodgers: 62% sur les terrains publics en zone de développement. Et donc 49% sur l’ensemble du périmètre du PAV, puisque les privés n’en feront pas et que dans le secteur de l’Étoile, il n’y en aura pas. Quant à la comparaison avec Sarcelles, c’est oublier que là-bas, on n’y trouve ni Rolex, ni UBS, ni la banque Pictet. Je rappelle que la loi en force prévoit 67% de LUP sur les terrains publics.

Pascal Pétroz: Ce chiffre de 62% est d’autant plus problématique que c’est un minimum. Il pourrait y en avoir davantage. D’un point de vue de la sécurité du droit, c’est préoccupant.

Les milieux immobiliers veulent aussi davantage de PPE (appartements à vendre).

Pascal Pétroz: En effet. Le but de la CGI est de favoriser l’accession à la propriété. La PPE permet aux familles genevoises de s’installer, elle retient les contribuables et permet de s’offrir un rêve. Il y a une très forte demande et nous voulons y répondre. Mais les 12% au plus qu’on nous propose sont insuffisants.

Antonio Hodgers: Ces 12% seront réalisés sur les terrains publics. Mais en tout, le potentiel de PPE s’élève à 32% si on tient compte de ce que feront les privés. Sur 12 4000 nouveaux logements, il y aura 4000 PPE, contre 1500 dans la loi actuelle.

Pascal Pétroz: Je réfute ces potentiels. Les privés seront entravés par de multiples recours et droits de préemption quand ils voudront réaliser des PPE, et notamment de la part des communes. L’initiative que la gauche a lancée et qui veut limiter la PPE dans les zones de développement est aussi une sérieuse menace.

Antonio Hodgers: Je peux concevoir qu’on n’en fasse pas assez. Mais au moins, on améliore la situation par rapport à la loi actuelle.

M. Pétroz, vous n’appréciez pas les 12% de PPE sur droit de superficie.

En effet. L’acquéreur devra y «louer» le terrain à l’État moyennant une rente. Or, on ne connaît rien des conditions de ces droits de superficie. Quelle sera sa durée? Le montant de la rente? Les conditions de reprise par l’État à l’échéance? On vote les yeux dans le sac, sans aucune garantie.

Antonio Hodgers: Le droit de superficie est bien connu, notamment des industriels. C’est un produit bien rodé, cadré par le droit fédéral et par une longue pratique. Le droit dure en général 99 ans, l’État le renouvelle le plus souvent, ou alors il le reprend à la valeur intrinsèque. Je m’étonne que vous vouliez rajouter une couche de législation.

Pascal Pétroz: Le bien n’est pas repris à sa valeur vénale, c’est un des nombreux risques.

Antonio Hodgers: Oui, nous limitons les gains à la fin du droit. Mais c’est une chance énorme pour les générations futures, qui seront protégées des hausses du prix de l’immobilier. On touche là au véritable enjeu de cette votation. La CGI veut privatiser le PAV et introduire la spéculation. Elle veut obliger l’État à céder ses terrains aux privés. J’ai d’ailleurs reçu une lettre de l’Association des promoteurs genevois qui souhaite que l’État vende la moitié de ses biens. Il y a toujours dans les familles une génération qui flambe l’héritage, vous voulez être celle-là.

Pascal Pétroz: Ces propos sont totalement outranciers et indignes. On tombe dans un débat de caniveau. Les propriétaires dont vous semblez vous méfier sont des gens de la classe moyenne. Il faut également arrêter de soutenir faussement que les promoteurs veulent croquer les pauvres. (TDG)