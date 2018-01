Les riverains du pont Butin freinent le trafic

30 km/h sur le boulevard du Pont-d’Arve

Le ralentissement du trafic sur le pont Butin n’est pas le seul test prévu à Genève. En ville, des propriétaires ont obtenu de réaliser un essai sur les boulevards du Pont-d’Arve et de la Tour. Cette fois, à 30 km/h. Là aussi, l’État a perdu en justice, comme nous l’indiquions dans nos éditions du 30 novembre. La Cour de justice s’est basée sur un arrêt du Tribunal fédéral de février 2016 qui jugeait une affaire dans le canton de Zoug.



Selon les juges de Mon-Repos, les autorités ne peuvent plus écarter d’emblée une limitation de la vitesse sur des routes très fréquentées. La mesure d’allègement, qui condamne les riverains à vivre dans un bruit portant atteinte à leur santé, doit demeurer l’ultima ratio, que l’on prend quand toutes les autres actions possibles et raisonnables ont été épuisées. Au boulevard du Pont-d’Arve, l’État (en l’occurrence le Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture) a décidé de ne pas recourir contre l’arrêt de la Cour de justice et d’annuler les mesures allègements. Il revient désormais à la Ville de Genève, propriétaire de la route, de proposer un assainissement qui comprenne un test à 30 km/h.



Il s’agit d’une simple limitation, sans aménagement tel que pour les zones 30. Son impact sur le bruit et sur le trafic sera analysé et une décision sera prise sur la base d’une pesée des intérêts. La Ville risque fort de faire la même demande pour d’autres rues à assainir. Des tests similaires ont été effectués en Suisse alémanique sous l’égide du Département fédéral de l’environnement. Ils indiquent que le bruit peut être réduit de moitié. En 2017, la Ville de Zurich a introduit une limite à 30 km/h sur 27 tronçons de routes cantonales. Ils font l’objet de recours.